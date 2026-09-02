Más vuelos entre Argentina y Uruguay: firmaron un nuevo acuerdo de Cielos Abiertos y se amplía la conectividad aérea

La decisión fue anunicada por la Cancillería mediante un comunicado. Según afirma, el convenio fue firmado por Pablo Quirno y Mario Lubetkin en Montevideo.

Los gobiernos de Argentina y Uruguay firmaron este miércoles un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos con el objetivo de modernizar las reglas que regulan el transporte aerocomercial bilateral y generar condiciones para “ampliar la oferta de vuelos y destinos” .

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El convenio fue firmado en Montevideo por el canciller argentino, Pablo Quirno , y su par uruguayo, Mario Lubetkin , según informó la Cancillería argentina a través de un comunicado conjunto. La firma se concretó durante una reunión informal de cancilleres del Mercosur realizada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay .

“El Acuerdo establece un régimen ampliamente liberalizado para la prestación de servicios aéreos , tanto de pasajeros como de carga, con amplios derechos de tráfico y un esquema flexible de rutas. Asimismo, permite que las líneas aéreas determinen libremente la frecuencia y capacidad de sus servicios sobre la base de consideraciones comerciales y facilita la celebración de acuerdos de cooperación entre compañías aéreas, incluidos los servicios de código compartido”, detalló el comunicado.

De esta manera, las aerolíneas tendrán mayor libertad para determinar las frecuencias y la capacidad de sus vuelos en función de criterios comerciales, además de contar con un esquema más flexible para establecer las rutas entre los dos países.

El entendimiento también contempla los servicios destinados al transporte de cargas y facilita los acuerdos de cooperación entre las diferentes compañías, incluidos aquellos bajo la modalidad de código compartido .

Según destacaron ambos gobiernos, el nuevo marco busca crear condiciones para incrementar la cantidad de vuelos y destinos disponibles, al mismo tiempo que apunta a impulsar una mayor competencia entre los operadores aerocomerciales.

Así, “el nuevo instrumento genera condiciones favorables para ampliar la oferta de vuelos y destinos, promover una mayor competencia entre operadores y fortalecer la conectividad entre Uruguay y Argentina”.

Las autoridades consideraron que el nuevo esquema podrá generar “beneficios para los pasajeros y para el intercambio comercial y turístico entre ambos países”.

El acuerdo se enmarca en la política de Cielos Abiertos

La firma se produjo como parte de una estrategia de Cielos Abiertos orientada a flexibilizar el funcionamiento del mercado aerocomercial y ampliar las alternativas de conexión internacional.

“La firma se enmarca en una política de cielos abiertos orientada a modernizar y desregular el sector aerocomercial, favorecer una mayor competencia y ampliar las alternativas de conectividad de Uruguay y Argentina con la región y el mundo”, señaló el documento difundido por las autoridades.

En ese sentido, el convenio no se limita únicamente a potenciar los vuelos entre Argentina y Uruguay, sino que busca favorecer las posibilidades de conexión de ambos países con otros destinos regionales e internacionales.

“El acuerdo constituye, asimismo, un nuevo paso en el fortalecimiento de la integración y de los vínculos económicos entre Uruguay y Argentina”, concluyó el comunicado.

El entendimiento abrió así la posibilidad de que las compañías aéreas incrementen frecuencias, incorporen nuevas rutas y amplíen su capacidad de acuerdo con la demanda, dentro de un marco bilateral con menores restricciones para la operación de los servicios.

En paralelo, durante la jornada también estaba prevista la firma de un acuerdo aéreo con Bolivia, como parte de los avances regionales destinados a profundizar la apertura y la conectividad aerocomercial.