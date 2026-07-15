Meta, bajo la lupa: una demanda acusa a la empresa de usar IA para despedir personal + Agregar ámbito en









La denuncia fue presentada por 26 exempleados de la empresa de Mark Zuckerberg. En detalle, la herramienta habría analizado la "productividad" de los trabajadores, lo que afectó de manera desproporcionada a quienes se habían ausentado por razones médicas.

Archivo. Meta afronta un nuevo litigio por su uso de la IA.

Meta volvió a estar en el centro del debate del impacto de la IA en el mercado laboral, luego de ser una de las compañías que avanzaron en un proceso de reestructuración interna, que resultó en el despido de más de 8.000 empleados. Ahora, 26 exempleados de la compañía de Mark Zuckerberg presentaron una demanda donde acusan a las autoridades de utilizar un sistema de inteligencia artificial para definir parte de los despidos masivos realizados este año, con un sesgo que habría perjudicado a trabajadores con discapacidad, licencia médica o embarazadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La demanda, presentada el lunes ante un tribunal federal de Oakland, California, sostiene que la empresa recurrió a un software de IA denominado Metamate, utilizado para evaluar el desempeño de los empleados, al momento de seleccionar a quienes serían desvinculados.

Exempleados acusan a Meta de usar IA para despedir parte de su personal Según los demandantes, el sistema ponderó variables como la productividad y el uso de tokens de IA. Ese criterio, afirman, terminó afectando de manera desproporcionada a quienes se habían ausentado por razones médicas, ya que su rendimiento registrado era inferior al de otros trabajadores.

Archivo. La denuncia pone el foco sobre los sesgos imprevistos de la IA. Pixabay El reclamo judicial se enmarca en el plan de reestructuración anunciado por Meta a comienzos de año. La compañía informó entonces que eliminaría el 10% de su plantilla global, cerca de 8.000 puestos de trabajo, a partir de mayo, y anticipó que posteriormente habría nuevas rondas de recortes.

Los 26 exempleados, que presentaron la demanda de forma anónima, pertenecen a seis estados, entre ellos California y Nueva York, además del Distrito de Columbia. En la presentación sostienen que Meta incumplió leyes federales y estatales que prohíben discriminar o tomar represalias contra empleados con discapacidad, personas que se encuentran bajo licencia médica o trabajadoras embarazadas.

Desde la empresa rechazaron las acusaciones. Un portavoz aseguró que las denuncias "carecen de fundamento" y remarcó: “Las decisiones relativas a la gestión de la plantilla y a la organización las tomaban y las siguen tomando personas, no la IA”.