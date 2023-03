Ya se fue La Niña, pero aún continúan algunas dudas

…que, mientras los precios agrícolas internacionales siguieron bajando, la ocurrencia de más lluvias en la región central productiva de la Argentina ya no ayuda demasiado a la campaña granaría que está terminando y, por el contrario, retrasa las labores de cosecha gruesa que se habían iniciado. En ese sentido, la llegada del primer lote de soja (de 35,5 tn) a la Bolsa de Rosario (que se rematará en el recinto el 20 de abril) confirma el hecho, mientras que la entidad detalla como la cebada soportó mucho mejor la sequía que el trigo, ya que mientras la primera cayó en promedio 20% en sus rindes, el cereal más tradicional de invierno registró retrocesos de 50% aproximadamente. “La cosecha se estimó en 4,5 millones de toneladas, 20% menos que en 2021/22. Comparado con el 50% de caída interanual en el trigo, la retracción resulta menos drástica. Desde lo comercial, 2023 inició con un buen ritmo de ventas externas para la cebada en grano”, señaló BCR. Según la entidad, “en los últimos años creció con fuerza la superficie sembrada y la producción de cebada. Los motores de este crecimiento fueron su consumo para alimentación animal, el impulso de la industria cervecera, la irrupción de la demanda externa por parte de China y la reconfiguración del comercio internacional del grano”, sostuvo la entidad santafesina.

…que, mientras comenzaron a producirse lluvias copiosas y temporales en algunas localidades de Córdoba y San Luis, y se espera otro tanto en varios distritos del centro bonaerense y en Entre Ríos, lo que si bien frena la cosecha, va a beneficiar a los planteos ganaderos, permitiendo alguna recuperación de campos naturales y pasturas, los precios de la hacienda -con oscilaciones- mantienen su firmeza, más en esta semana que tendrá un día menos operativo por el feriado de hoy que vuelve a alterar el mercado, por lo que los novillos en el MAG cerraron a $ 500 el kilo vivo. “Lo que se puede afirmar es que La Niña ya se fue, que estamos en un período neutro, y que aún no se sabe cuando se entra en un proceso Niño”, aseguró el climatólogo de AZGroup al tiempo que afirmaba que “lo que es seguro es que la campaña 23/24 ya no será Niña”. Y esto va a impactar en la parte ganadera que dejará de expulsar hacienda forzada de los campos por falta de pasto, lo que va a tensar más aún las distintas plazas, al menos, hasta que comience a salir hacienda terminada de los feed lots, lo que ocurrirá recién en 3-4 meses.

…que, mientras hoy el Ministro de Economía, Sergio Massa, recibirá a una delegación internacional de girasoleros (cuyo congreso se realizará esta semana en el Hilton de Puerto Madero), en el sector se siguen comentando las alternativas y reacomodamientos que va dejando la jaqueada campaña 22/23, y las posibilidades de recibir algunas formas de ayuda puntual ante el desastre en buena parte de las regiones productivas. Entre las quejas, además, del atraso en la implementación de lo comprometido por el Gobierno, el mantenimiento de la normativa A 7600 del Banco Central, por la que se “castiga” la tenencia de más de 5% de soja de la campaña anterior, provoca gran malestar entre los productores, que atribuyen semejante decisión (negativa a signar créditos y/o fuerte encarecimiento de los mismos) al profundo desconocimiento de los funcionarios sobre el funcionamiento del sector. También se comentó el reingreso al Congreso del Proyecto de Ley de Promoción Agroindustrial (que había perdido estado parlamentario en febrero), con unos cuantos agregados y mejoras, mientras fuentes parlamentarias reconocían que hay otros dos o tres proyectos que ingresarán en breve, como el de maquinaria, riego, etc. (además del diputado santafesino del FdT, Roberto Mirabella, proponiendo una rebaja de 50% en las retenciones), aunque nadie tiene demasiadas expectativas sobre los tiempos del Parlamento. De todos modos, por el momento, no se visualizan medidas drásticas de parte del campo, aunque el malhumor sea palpable, y las internas en varias de las entidades (Federación Agraria, Sociedad Rural, etc.) sean difíciles de acallar...