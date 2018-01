Irán: murió un policía en una movilización y se agudiza la crisis política

Un Policía fue asesinado este lunes durante una nueva jornada de protestas en Irán contra el régimen de los Ayatollah, que gobierna ese país desde la revolución de 1979. Se trata del primer agente de las fuerzas de seguridad que fallece desde que estallaron las manifestaciones en la nación islámica y con él ya suman 13 las personas que perdieron la vida.



El oficial fue ultimado por un manifestante armado en la ciudad de Najafabad, se indicó. Otras tres personas resultaron heridas. Además en la cercanía de esa metrópoli manifestantes atacaron una comisaría, que quedó envuelta en llamas.



Los disturbios en Irán continúan en la capital Teherán y a través del país, según se desprende de las redes sociales. En una docena de ciudades se informó que la policía disparó a los manifestantes, ocasionando posiblemente más muertes, aunque no hay confirmación de estos reportes.



De acuerdo con las cifras oficiales, hasta ahora diez personas perdieron la vida en los últimos cuatro días. Otras dos personas, un hombre mayor y un niño, murieron durante un accidente registrado durante las protestas en Dorud, en el oeste del país.



• Trump, incendiario



Por su parte, el presidente de los EEUU, Donald Trump, volvió a meterse de lleno con el clima de tensión que vive el país islámico y afirmó que "el tiempo de cambiar" llegó en esa nación.



"Irán está fallando en todos los niveles, pese al acuerdo terrible que hicieron con el gobierno de (Barack) Obama. El gran pueblo iraní ha sido reprimido por muchos años. Tiene hambre de comida y libertad. Junto con los derechos humanos, la riqueza de Irán están siendo saqueada. ¡ES TIEMPO DE CAMBIAR!", sentenció Trump vía Twitter.



Rohani respondió con firmeza a las acusaciones de Trump.



Desde Teherán, por segundo día consecutivo, el presidente Hasan Rohani dedicó parte de su discurso público sobre las protestas a responderle al mandatario estadounidense.



"Los estadounidenses están enojados porque sus intentos contra el acuerdo nuclear fracasaron ante la resistencia internacional", aseguró Rohani en una reunión de emergencia en el Parlamento, citada por la agencia ANSA.



Rohani acusó a Trump de no poder "soportar el éxito de Irán en la lucha contra el terrorismo y en el reforzamiento de la estabilidad regional, en especial en Siria, Irak y Líbano". En este sentido, las autoridades locales apuntaron contra Arabia Saudita por interferir en la actual situación que atraviesa el país



"Las investigaciones indican que hay evidencia de la interferencia de Arabia Saudita en nuestra situación actual y algunos de los manifestantes arrestados han confesado que han sido expulsados del extranjero para crear disturbios", dijo el Gobernador General de la Provincia Central de Irán, Ali Aghazadeh.



Según el funcionario, algunos de los 100 manifestantes arrestados el pasado domingo en la capital Arak "tienen vínculos con algunos países extranjeros, especialmente con Estados Unidos y el régimen sionista".



Desde el jueves pasado miles de iraníes salen a las calles en Irán con diversos reclamos políticos, económicos y sociales en una ola de protestas que hace recordar a la crisis post electoral de 2009.