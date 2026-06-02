Donald Trump nombra al jefe de vivienda como nuevo director de Inteligencia + Agregar ámbito en









Caracterizado por una defensa implacable del líder republicano, el nuevo funcionario es famoso por sus contraataques hacia los opositores, ganándose el calificativo mediático de "perro de presa".

Bill Pulte, quien mantendrá de forma simultánea sus funciones actuales, se desempeña como director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda y preside las corporaciones hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.

Donald Trump designó este martes a Bill Pulte como el nuevo director interino de Inteligencia Nacional en sustitución de Tulsi Gabbard. El sorpresivo anuncio se realizó este martes a través de la plataforma Truth Social. El funcionario, quien mantendrá de forma simultánea sus funciones actuales, se desempeña como director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda y preside las corporaciones hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.

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El líder estadounidense elogió la trayectoria de Pulte, destacando que “tiene una profunda experiencia gestionando los asuntos más sensibles en Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados, y más de 10 billones de dólares en Fannie Mae/Freddie Mac, un aumento sustancial respecto de donde estaba hace apenas 12 meses”.

Asimismo, Trump aclaró que el funcionario mantendrá sus responsabilidades actuales de forma paralela a este nuevo rol, en el cual sustituye a Gabbard, quien dimitió el mes pasado tras dar a conocer el diagnóstico de cáncer de su esposo. De formalizarse su nominación, Pulte requerirá la ratificación del Senado para asumir el cargo de manera permanente.

bill pulte (2) Bloomberg

Las críticas de Bill Pulte a Jerome Powell y su cercanía con Trump El rol actual de Bill Pulte, diseñado originalmente para asegurar la solidez del sistema hipotecario, terminó convirtiéndose en un megáfono desde el cual se arremete contra los supuestos adversarios políticos del presidente republicano.

El funcionario enfocó sus críticas en los adversarios internos de Trump, cuestionando con dureza al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no reducir las tasas de interés al ritmo exigido por el mandatario. Aunque su trayectoria en seguridad nacional es desconocida, su cercanía con el presidente es evidente, siendo un pasajero habitual del Air Force One en los traslados hacia Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach, Florida.