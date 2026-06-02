EEUU asegura que por primera vez Irán acepta negociar su programa nuclear + Agregar ámbito en









Marco Rubio sostuvo que Teherán comenzó a mostrar una apertura inédita para discutir puntos sensibles de su desarrollo atómico. Se mostró optimista para alcanzar un acuerdo en los próximos días.

﻿El secretario de Estado estadounidense expuso ante el Senado y afirmó que las conversaciones atraviesan una instancia que hasta hace poco parecía imposible: que Irán acepte debatir aspectos de su programa nuclear que históricamente rechazaba poner sobre la mesa.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se mostró optimista este martes respecto a la posibilidad de un acuerdo con Irán, en medio de unas negociaciones que avanzan y retroceden constantemente. "Ante nosotros se presenta la posibilidad, que podría darse hoy, mañana o la semana que viene, de que, por primera vez, al menos que yo recuerde, hayan aceptado negociar aspectos de su programa nuclear", destacó Rubio en la la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

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Según también explicó Rubio, Washington descarta levantar las sanciones a Irán a cambio de desbloquear el estrecho de Ormuz. "No, eso no se ha discutido. No lo hemos ofrecido" dijo en referencia al tema, al tiempo que señaló que las sanciones solo se suavizarán si Teherán limita su programa nuclear. En línea con su optimismo, Rubio planteó que el país persa está cediendo por primera vez, respecto a su programa nuclear. "Hace apenas un mes o un año, se negaban incluso a mencionar, y mucho menos a debatir".

En este sentido, aclaró que aunque eso "no garantiza que, en última instancia, (el paso) conduzca a un acuerdo aceptable para el Senado o para el pueblo estadounidense", sí podría ser el camino para involucrar a EE.UU. en un proceso que ponga "a prueba de verdad" hasta donde está dispuesto a llegar Irán.

"Lo que estamos tratando de resolver son, en muchos casos, los retrasos y lograr que la gente reciba respuestas. Por eso se habla de que podría alcanzarse un acuerdo en los próximos días, ya que, a nivel interno, obtener respuestas de ellos lleva tiempo; en ocasiones, incluso cinco o seis días", detalló.

"Pero tenemos la esperanza de que pueda darse una situación en la que se reabra el estrecho, y entremos en un periodo de negociaciones sobre temas muy específicos, negociaciones delimitadas, con la esperanza de alcanzar un resultado que sea aceptable para nosotros y que ellos también puedan cumplir", cerró.

La comparecencia de Rubio ante el Senado fue la primera desde que se inició la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero, y se dio en el medio de la pausa en las negociaciones por los bombardeos de Israel en el sur del Líbano. Irán apuesta por un acuerdo temporal con EEUU para aliviar la crisis y preservar su programa nuclear Por su parte, el gobierno iraní, impulsa un acuerdo provisional con EEUU para aliviar al presión económica, estabilizar la situación interna y evitar concesiones significativas sobre su programa nuclear, en un contexto marcado por el deterioro económico, la tensión regional y la incertidumbre sobre el futuro del conflicto que enfrenta a ambos países. La propuesta cobra fuerza tras el estancamiento de las negociaciones y el mantenimiento de medidas de presión por parte de ambos países, entre ellas el bloqueo estadounidense a puertos iraníes y el control que Teherán conserva sobre el estrecho de Ormuz. Según Reuters, que cita a tres fuentes iraníes cercanas a los responsables de la toma de decisiones y a diversos analistas, la iniciativa responde a una estrategia habitual de la República Islámica: resistir la presión externa, evitar compromisos irreversibles y mantener abiertas las negociaciones sin modificar sus posiciones fundamentales.