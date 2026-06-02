Donald Trump llamó "loco" a Benjamín Netanyahu luego de los ataques de Israel sobre Líbano, según medios de EEUU + Agregar ámbito en









La supuesta discusión se habría producido mientras la Casa Blanca buscaba avanzar en las negociaciones entre Tel-Aviv y Hezbolá. Trump habría cuestionado con dureza los nuevos ataques ordenados por Netanyahu sobre territorio libanés y hasta lo habría insultado según reportes estadounidenses.

El presidente de EEUU habría mantenido una durísima conversación con el premier israelí luego de los ataques sobre Beirut. Washington intentaba consolidar una tregua con Hezbolá cuando Tel Aviv profundizó sus ataques. "Todo el mundo odia a Israel por esto" habría dicho furioso Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habría lanzado varias frases fuertes contra el premier israelí, Benjamín Netanyahu, luego de un feroz ataque de Tel-Aviv sobre el sur del Líbano. “Estás completamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí", habría arrojado Trump, según informó la agencia Axios.

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El medio citó dos funcionarios de Washington y a una tercera fuente informada sobre la conversación y de acuerdo a distintas versiones, Trump llegó a catalogar a su homónimo israelí de “loco” y realizar ataques "desproporcionados" en el sur del Líbano, con el fin de atacar el bastión de la organización Hezbolá.

“Estás completamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Estoy salvando tu culo. Todo el mundo te odia ahora. Todo el mundo odia a Israel por esto", habrían dicho las fuentes que cita Axios. En la misma línea, resaltaron el tono de enojo y frustración de Trump, al dialogar con el premier israelí. “¿Qué carajo estás haciendo?”, habría dicho furioso Trump, a su par.

Las supuestas declaraciones se dieron a conocer luego de que el presidente norteamericano anunció el lunes por la tarde que Hezbolá acepta una tregua propuesta por Washington, tras dialogar con ambas partes. “He mantenido una conversación muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, y no habrá tropas que vayan a Beirut, y cualquier tropa que esté de camino ya ha dado media vuelta”, había escrito Trump en su red social personal, Truth.

Según trascendió, el presidente estadounidense promovió contactos indirectos con Hezbolá a través de interlocutores de alto nivel . El enojo de Trump habría llegado pocas horas después de que Netanyahu autorizara nuevos bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut, con Dahiyeh como objetivo, que es considerada desde hace años como la principal sede política, social y militar de Hezbolá dentro de la capital libanesa.

Washington intenta frenar una nueva escalada regional El objetivo estadounidense es generar las condiciones para una desescalada gradual del conflicto y evitar una ampliación de la guerra que involucre de manera más directa a otros actores regionales. “Esto crearía un espacio para una desescalada gradual y un cese efectivo de las hostilidades”, habían explicado previamente fuentes de la administración estadounidense al presentar el esquema de negociación. La novedad llegó después de una jornada especialmente tensa. Durante el fin de semana, las Fuerzas de Defensa de Israel tomaron el castillo de Beaufort, una posición estratégica ubicada al norte del río Litani, mientras que el gobierno de Netanyahu autorizó nuevos ataques sobre los suburbios de Beirut. En ese contexto, el diputado de Hezbolá Hassan Fadlallah confirmó a la cadena Al-Manar que la organización respalda un alto el fuego integral en todo el territorio libanés, aunque aclaró que la retirada de las tropas israelíes continúa siendo una condición central para alcanzar una solución definitiva. "Observaremos si realmente se produce un cese de las hostilidades en los próximos días", sostuvo el dirigente, dejando abierta la puerta a una eventual negociación más amplia.

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