El Estado dejará de subsidiar a Aerolíneas dentro de dos años

El Ministerio de Transporte anunció que a partir de 2020 el Estado eliminará los subsidios a Aerolíneas Argentinas. La medida fue confirmada por el titular de la cartera, Guillermo Dietrich, quien explicó que en el 2011 el Estado tenía un costo en subsidio de 130 dólares por cada pasaje vendido por la aerolínea de bandera y ahora sólo destina u$s 14, mientras en 2019 serán u$s 7.



De acuerdo a las proyecciones del ministro Dietrich, dentro de dos años no será necesario subsidiar la compañía aérea porque en 2020 el Estado planea no pagar más subsidios por ticket vendido. En ese contexto, el funcionario negó a su vez que las empresas aéreas "low cost" vayan a recibir algún tipo de subsidio estatal para ofrecer tarifas económicas en los vuelos de cabotaje e internacionales.



"No sólo no tienen ningún subsidio sino que los subsidios a Aerolíneas Argentinas vienen cayendo", dijo el funcionario a la prensa al defender el desembarco de empresas aéreas después de 15 años.



El propio Dietrich negó que el desembarco de las empresas aéreas de bajo costo vayan a tener un impacto negativo en Aerolíneas Argentinas y ratificó que el objetivo oficial es que cada vez más ciudadanos se muevan en avión. "A diferencia de Europa, los Estados Unidos, Brasil o Chile, en la Argentina muy poca gente viaja en avión", sostuvo Dietrich, y destacó que se había reunido con un directivo de la brasileña Gol que se asombraba por la baja tasa de crecimiento del mercado local.



"Se sorprendía porque desde el 2001 en Brasil se pasó de 20 millones de viajes a 100 millones y en la Argentina se ha crecido a una tasa del 1,5% anual", señaló el funcionario en la conferencia en la que anunció la nueva Red SUBE para el transporte urbano terrestre de pasajeros. Según Dietrich, la política tarifaria del Gobierno para los aviones apunta a que se logren "menores tarifas" en paralelo a un incremento en la conectividad tanto en cabotaje como en el plano internacional.