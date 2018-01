Autorizan ampliación de deuda externa por u$s 15 mil millones

A través del decreto N° 2/2018 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso en la primera semana del año la ampliación de un permiso para emitir 15 mil millones de dólares de bonos con jurisdicción en EE.UU. e Inglaterra.



De esta manera, se autoriza al Ministerio de Finanzas a ampliar el permiso para emitir deuda externa en esas condiciones. La misma estaba regulada por el decreto 29 del año 2017 y establecía que los títulos públicos se emitían bajo la jurisdicción de Nueva York, donde litigaron los fondos buitre, o de Londres.



Desde Finanzas aclararon que "se trata de una autorización que se otorga todos los años, que no es de endeudamiento (porque eso está en el Presupuesto) sino que es una herramienta que da flexibilidad a Finanzas para elegir la jurisdicción que más convenga según el momento del mercado".



Tal cual dijo el ministro Finanzas, Luis Caputo, el plan es que en el 2018 se emitan alrededor de 15.000 millones de dólares en el mercado internacional.



El decreto original había sido impugnado judicialmente, ya que por su redacción no excluía de los bienes excluidos como garantía por posibles incumplimientos a los recursos naturales, como el yacimiento petrolífero no convencional de Vaca Muerta.



Originalmente, el Gobierno había establecido la suma de 20 mil millones de dólares para emitir deuda en el exterior, pero luego lo amplió por 12.500 millones a mediados de 2017 y ahora vuelve a hacer lo propio por otros 15 mil millones. En total, ya lleva autorizados 47.500 millones de dólares para endeudarse bajo jurisdicción extranjera.