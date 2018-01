Cornejo pidió al Gobierno "acelerar las reformas" para mostrar resultados

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró que Cambiemos ganó las elecciones de 2017 "más por expectativas que por resultados", por lo que "deberá acelerar las reformas" porque la gente va a evaluar a la coalición de gobierno "por los resultados".



"Si bien hubo incipientes mejoras, se bajó la inflación, mejoró el consumo y aumentaron la inversión y el empleo privados, en 2019 la ciudadanía nos va a evaluar por los resultados", dijo en una entrevista que publica La Nación.



"En los próximos dos años deberán acelerarse las reformas" para "competir en 2019 con mucha más fortaleza", apuntó Cornejo, que desde hace un mes preside el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR).



Cornejo insistió en que "no se puede ver al radicalismo en otro contexto que no sea el de Cambiemos".



"Entre las condiciones que puse al asumir la conducción del partido fue la de dotar de mayor presencia política a nuestros gobernadores e intendentes", precisó.



En este sentido, consideró que la UCR "debe involucrarse más en la gestión de gobierno".



"La UCR no es solo un partido legislativo" sino "de gestión", por lo que Cambiemos "debe virar hacia una coalición de gobierno" en la que el radicalismo tenga un lugar de mayor preponderancia en las "deliberaciones" en el plano político.