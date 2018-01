Peña ratificó a Triaca: "Fue un error, pero no creemos que sea algo que tenga que costarle el cargo"

Tal como anticipó ámbito.com, el presidente Mauricio Macri decidió no desplazar al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, envuelto en un escándalo por el audio que se filtró en el que insulta a una empleada, a la que luego despidió, y que además fue contratada de forma dudosa por la intervención del SOMU, a cargo del cuñado del funcionario.



"Si bien es un error, no sentimos que eso sea algo que tenga que costarle el cargo", afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, primera voz oficial en salir a bancar a Triaca, por el denominado "caso Sandra". Sin embargo, advirtió al resto del equipo: "Tiene que ser un alerta para todos los funcionarios".



En diálogo con radio Mitre, Peña se refirió al caso de Sandra Heredia, quien estaba designada por la intervención del SOMU y cobraba su salario a través de ese sindicato, pero que prestaba servicios en la quinta familiar de los Triaca en Boulogne. "Haberla elegido para esa delegación del SOMU es un error porque hemos elevado la vara y tenemos que ponernos a esa altura", asestó el ministro coordinador. Además, la situación contractual de Heredia era irregular, ya que percibía parte de sus ingresos en negro.



Peña reconoció que el exabrupto del jefe de la cartera laboral estuvo "mal", pero en favor de Triaca dijo que éste "se disculpó", que esa actitud "no refleja ni quién es ni su forma de actuar" y que "no invalida su calidad como funcionario, como persona ni su integridad". "Triaca es un excelente ministro y lo respaldamos", sentenció.



En medio del escándalo generado con la empleada doméstica, Triaca partió a sus vacaciones en Chapadmalal, mientras que el bloque de diputados de la oposición reclaman que concurra al Congreso para brindar "explicaciones".



El ministro salió de vacaciones a la Costa Atlántica, tras reunirse con el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para analizar la situación. En el gobierno se ocupan de aclarar que el receso estaba programado.



Fue luego de la filtración y viralización de un audio de Whatsapp en el que el ministro macrista, quien reconoció ser el autor del mensaje, explotó en insultos contra Sandra Heredia, quien trabajaba como casera desde fines de 2012 en esa quinta familiar.



La empleada doméstica denunció que la familia Triaca recién blanqueó parte de sus haberes "15 días antes de las elecciones", y que cuando en ese momento le pidió un aumento, el ahora ministro contraofertó un cargo como delegada en el gremio SOMU, que ella aceptó.