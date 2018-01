Neil Diamond anunció que sufre Parkinson y le dijo adiós a los escenarios

El cantante estadounidense Neil Diamond, de 76 años que cumplirá los 77 mañana, anunció hoy su retiro de los escenarios tras ser diagnosticado de Parkinson. "Con gran reticencia y decepción anuncio mi retirada de los conciertos", dijo Diamond, en su página web oficial.



Aunque el músico también aclaró que: "Planeo seguir activo escribiendo, grabando y haciendo otros proyectos durante mucho tiempo".



Como consecuencia de esta decisión, Diamond canceló las últimas fechas de su gira por su 50 aniversario como artista, que debía llevarlo en marzo a Australia y Nueva Zelanda.



Diamond, que recibirá un premio honorífico este domingo en la 60 edición de los Grammy, es uno de los artistas con más ventas de la historia (más de 130 millones de discos en todo el mundo), entró en 1984 en el Salón de la Fama de los Compositores y en 2011 en el Salón de la Fama del Rock and Roll.



En sus 50 años de carrera, Diamond compuso una decena de números uno en las listas como "Cracklin' Rosie", "Song Sung Blue", "Longfellow Serenade", "If You Know What I Mean" o "Desiree".



También logró clasificar 38 de sus composiciones entre los diez primeros puestos de la lista de popularidad musical en Estados Unidos de la revista especializada Billboard.