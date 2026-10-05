Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: su salud evoluciona favorablemente y sigue con su rehabilitación kinesiológica

La diva de 99 años permanece internada y avanza favorablemente en su recuperación, según el nuevo parte médico.

El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora evoluciona favorablemente y continúa con el tratamiento de rehabilitación.

Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de su cuadro clínico y permanece internada en una habitación común, según informó este lunes el Sanatorio Mater Dei, a través de un nuevo parte médico.

La conductora y actriz también avanza con su rehabilitación kinesiológica. Desde el centro de salud, junto a su familia, agradecieron las muestras de cariño y acompañamiento recibidas durante los últimos días.

Si no se producen cambios en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido el miércoles.

La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica.

La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica.

Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño trasmitido.

De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico.

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand: "Tiene sus días"

Mirtha continúa recuperándose en el Sanatorio Mater Dei y ya se encuentra en una habitación común. La información fue confirmada por su nieta, Juana Viale, durante la emisión del sábado de "La Noche de Mirtha", donde volvió a ocupar el lugar de la histórica conductora.

La consulta surgió durante la mesa del programa, cuando Barbie Simons le preguntó a Viale cómo se encontraba su abuela. “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, respondió la conductora. Además, Viale fue consultada por el estado de ánimo de Mirtha y respondió con humor: “Tiene sus días, como su carácter”.

La conductora continúa internada en una habitación común y progresa favorablemente en su recuperación.

Antes de continuar con el programa, Juana aprovechó para enviarle un saludo a su abuela, que seguía la emisión desde el sanatorio. “Le mandamos un besito muy grande a ella que nos está mirando. Y después me viene la bajada de línea”, dijo, en referencia a los comentarios que suele recibir de Mirtha después de cada emisión.

Ante la curiosidad de los invitados sobre esas devoluciones, Viale respondió entre risas: “Nada, nada, cosas lindas. Todas cosas lindas, en verdad”. La conductora lleva varias semanas reemplazando a su abuela al frente del ciclo de El Trece mientras continúa su recuperación. Mirtha, según contó Juana, sigue las emisiones desde su habitación y permanece pendiente de lo que ocurre en la mesa.