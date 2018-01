Soros disparó contra Trump, las redes sociales y el bitcoin

El empresario e inversor George Soros aprovechó su discurso ante el foro de Davos para criticar las redes sociales, el gobierno de Donald Trump y la moneda virtual bitcoin.



Las redes sociales "generan deliberadamente adicción a los servicios que proveen", afirmó en un discurso ante el Foro Económico Mundial (FEM) en la localidad suiza.



"Las compañías de redes sociales inducen a la gente a renunciar a su autonomía. El poder de moldear la atención de la gente está cada vez más concentrado en las manos de unas pocas empresas", denunció.



Esta pérdida de voluntad tiene importantes consecuencias políticas, alertó aludiendo a las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, en las que supuestamente hubo una injerencia de Rusia a través de las redes sociales.



"Pero hay una perspectiva aún más alarmante en el horizonte. Podría haber una alianza entre los Estados totalitarios y estos monopolios tecnológicos ricos en datos que podría hacer surgir sistemas de vigilancia corporativa junto con un sistema ya desarrollado de vigilancia estatal", aseguró.



"Esto podría convertirse en una red de control totalitario de un tipo que ni siquiera Aldous Huxley o George Orwell podrían haber imaginado", aseguró.



También opinó que este tipo de "matrimonios nefastos" se producirá primero en Rusia y China.



Por otra parte, el empresario de origen húngaro también acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de administrar el país como si fuese una empresa criminal.



"En Estados Unidos el presidente Trump quiere establecer un Estado mafioso pero no puede, porque la Constitución, otras instituciones y una vibrante sociedad civil no lo permitirán", aseguró.



Soros traspasó una gran parte de su fortuna a su fundación, que promueve la democracia y los derechos humanos.



El empresario, de 87 años, también alertó de que las tensiones con Corea del Norte han puesto a la humanidad ante el peligro de la desaparición.



"El ascenso de líderes como Kim Jong-un en Corea del Norte y Donald Trump en Estados Unidos tiene mucho que ver con esto", aseguró. "Los dos parecen dispuestos a arriesgarse a una guerra nuclear para mantenerse en el poder", agregó.



Previamente también se había manifestado sobre la moneda digital bitcoin, que consideró una "típica burbuja". "El bitcoin no es una moneda, es especulación", dijo.



"Una moneda que oscila un 25 por ciento en un día no puede ser usada por ejemplo para pagar sueldos", aseguró.



Sin embargo, no cree que haya un estallido de la burbuja, sino que espera que se vaya devaluando poco a poco. El motivo es que, según señala, los dictadores usan el bitcoin para trasladar dinero. La tecnología de cadena de bloques o "blockchain" es muy innovadora y puede ser usada también de manera positiva, indicó.