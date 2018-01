Las universidades públicas argentinas suben posiciones en los rankings internacionales

Los datos de la última edición del de ranking global de universidades realizado por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), volvieron a confirmar la tendencia ascendente de la Universidades Públicas Argentinas en la región. Según esta evaluación, son once las casas de estudios nacionales posicionadas entre las 100 mejores de América Latina.



Los resultados del ranking del CSIC también reflejan esta tendencia a nivel local. Es que los primeros 16 puestos del ranking argentino están en manos de universidades públicas. En este caso, el podio lo encabeza la Universidad de Buenos Aires, seguida por la Universidad Nacional de La Plata; mientras que en la tercera posición de ubica la Universidad de Córdoba. Siguen Rosario en el cuarto lugar y el Litoral en el quinto escalafón. Recién a partir del puesto 17 aparecen las privadas, con la presencia de la Pontificia Universidad Católica.



Los resultados del ranking que se dieron a conocer en las últimas horas, reflejan además una mejora a nivel mundial, ubicándose la UBA en el puesto 396, la UNLP en el puesto 521 y la UNC en el 869, sobre un total de 27.700 instituciones evaluadas.



En este rubro, se destaca el crecimiento de la casa de estudios platense que logró escalar 32 posiciones en comparación con la edición anterior de julio de 2017. El relevamiento completo puede consultarse en http://www.webometrics.info



Como se indicó, las Universidades públicas Argentinas mejoraron su posición en el ranking latinoamericano. Allí la UBA se consolidó en el octavo lugar, mientras que la UNLP pasó del puesto 12 al 11, y Córdoba se ubicó en el puesto 30°. Esta medición incluye más de 3.600 instituciones y es liderada desde hace varios años por la Universidad de San Pablo.



Cabe destacar que son solamente tres las universidades argentinas posicionadas entre las primeras mil del ranking mundial: la UBA (396), la UNLP (521), y la Universidad de Córdoba (869).



El ranking global de Universidades del CSIC está encabezado por la prestigiosa Universidad de Harvard; en la segunda posición se ubica la Universidad de Stanford; mientras que el tercer lugar es ocupado por el Massachusetts Institute of Technology. Las tres instituciones educativas pertenecen a los Estados Unidos, y mantienen sus posiciones respecto de la última medición de julio de 2017.



Sobre los resultados del ranking, el prosecretario General de la UNLP, Patricio Lorente, destacó que "si se toman en cuenta las últimas mediciones, se evidencia un avance significativo de las universidades públicas argentinas, pero en particular de la nuestra, que ha consolidado su perfil como una de las universidades mejor rankeadas del mundo".



Respecto a este avance, desde la casa de estudios recordaron que en 2006 -cuando comenzó a evaluarse el impacto de este tipo de mediciones- la UNLP estaba en el puesto 1.062 del ranking mundial; y entre las instituciones de América Latina se hallaba en la posición 23.



Desde el CSIC se explica que el objetivo de la investigación es medir el compromiso de las instituciones en la publicación web, cuantificando el volumen de contenidos que generan, su impacto y visibilidad.



El ranking mide el volumen, visibilidad e impacto de las páginas web de las universidades, con un énfasis especial en la producción científica (artículos evaluados, contribuciones a congresos, borradores, monografías, tesis doctorales, informes). Pero también tiene en cuenta otros materiales como los provenientes de cursos, documentación de seminarios o grupos de trabajo, bibliotecas digitales, bases de datos, etc., y la información general de la institución, sus facultades, grupos de investigación o servicios de soporte y gente trabajando o atendiendo a cursos.