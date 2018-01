Revés para Cristina y Timerman en la causa por el memorando con Irán

La Cámara Federal de Casación rechazó habilitar la feria judicial de enero para revisar los procesamientos con prisión preventiva de la expresidenta Cristina de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros, en la causa por supuesto encubrimiento a iraníes prófugos del atentado a la AMIA.



La decisión fue de los camaristas de feria Eduardo Riggi y Liliana Catucci, con disidencia de Angela Ledesma, según la resolución a la que accedió Télam.



Ante esto las apelaciones contra la confirmación de los procesamientos resuelta por la sala II de la Cámara Federal porteña, comenzarán a ser analizadas por el máximo tribunal penal del país desde febrero.



"No corresponde habilitar la feria judicial en este expediente. Menos aún en relación a Héctor Timerman, que con posterioridad a esa decisión fue excarcelado", argumentaron los camaristas.



Las apelaciones fueron presentadas por las defensas de los procesados con preventiva Cristina, Carlos Zannini y Timerman. También apelaron los procesados sin prisión preventiva Eduardo Zuain, Angelina Abbona, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena.



A estas apelaciones se sumaron luego las de las defensas de los también detenidos Fernando Esteche y Jorge Khalil y de los procesados sin preventiva Juan Martín Mena y Ramón Bogado.



Se trata de la denuncia hecha por el fallecido fiscal Alberto Nisman a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, que según la acusación buscó hacer caer las circulares rojas de captura internacional a ciudadanos iraníes prófugos por el ataque del 18 de julio de 1994.



Para los camaristas de Casación se trata de un tema "ajeno a aquellos excepcionales de feria" y en cuanto a las prisiones preventivas confirmadas contra la ex presidenta, Zannini, Khalil y Esteche se entendió que "cuentan con un instituto específico para cuestionarlas".



En un voto minoritario, Ledesma había propuesto habilitar la feria porque "se encuentra en discusión en la presente una cuestión de libertad".



Paralelamente, la defensa del detenido Luis D'Elía reclamó ante la Cámara Federal porteña que se le conceda el arresto domiciliario por motivos de salud mientras que la de Fernando Esteche y Jorge Khalil insistieron con la excarcelación.



Los planteos se hicieron por escrito y la sala II del Tribunal de Apelaciones resolverá a más tardar el miércoles próximo, con la intervención del camarista Martín Irurzun y un juez de la Cámara del Crimen convocado para votar en esta causa, Julio Lucini.



Los procesamientos y preventivas fueron dictados por el juez federal Claudio Bonadio y confirmados por la sala II de la Cámara Federal porteña en diciembre pasado.



Timerman estuvo con arresto domiciliario pero fue excarcelado durante la feria judicial por "razones humanitarias" a raíz de su estado de salud. La expresidenta permanece en libertad por tener fueros parlamentarios como senadora.