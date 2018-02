Dos compañías argentinas salen a cotizar en Nueva York

Dos compañías argentinas comenzarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) esta semana. Se trata de Corporación América Airports -una compañía que nuclea a los aeropuertos nacionales e internacionales del grupo comandado por Eduardo Eurnekian- y la energética Central Puerto.



Corporación América Airports, el holding que engloba a los 52 aeropuertos que la compañía de Eurnekian tiene en siete países, será la primera en aventurarse en este contexto. Según trascendidos mañana tocaría la clásica campana en Wall Street.



De acuerdo con la agencia Bloomberg, la compañía aeroportuaria intentará recaudar u$s 750 millones en acciones. La sigla será CAAP y los colocadores serán Oppenheimer, Bank of America Merrill Lynch, Citi Group y Goldman Sachs.



Central Puerto seguirá el viernes y, al mismo tiempo, también saldrá a cotizar en la Bolsa de Buenos Aires en simultáneo. Ambas compañías buscan atraer inversiones en dos rubros que promovió el presidente, Mauricio Macri, durante sus recientes giras internacionales.



Según trascendió, Central Puerto ofrecerá u$s100 millones de ADS (American Depositary Shares) en Wall Street. Cada uno de ellos equivale a 10 acciones ordinarias de la empresa, aunque todavía no se conoce el precio indicativo para cada acción.