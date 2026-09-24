Furor por Lionel Messi: se agotaron las entradas para su despedida + Agregar ámbito en









Los hinchas agotaron en menos de dos horas los tickets para el amistoso ante Benín del 6 de octubre en el Monumental.

Se agotaron en menos de dos horas las entradas para el amistoso de despedida de Lionel Messi ante Benín. X

Los hinchas de la Selección argentina agotaron en menos de dos horas las entradas para la despedida de Lionel Messi, prevista para el próximo 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental. El encuentro marcará el último partido del capitán con la camiseta albiceleste y cerrará la triple fecha de amistosos organizada por la AFA.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La venta comenzó este jueves a las 18 a través de Deportick, luego de una reprogramación respecto de la fecha inicialmente prevista. Pese a los elevados valores, que iban desde $90.000 para las populares hasta $480.000 para las plateas medias San Martín y Belgrano, la disponibilidad se agotó antes de las 20.

Durante esas dos horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de hinchas que celebraban haber conseguido un lugar en el Monumental y de otros que lamentaban haberse quedado afuera después de atravesar la fila virtual. La plataforma funcionó sin grandes inconvenientes durante el expendio.

Lionel Messi jugará su último partido con la Selección argentina el próximo 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental. @Leomessi Cuáles eran los precios de las entradas para la despedida de Lionel Messi Menor popular ( 3 a 10 años): $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $ 320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano: $ 320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano: $ 450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $ 480.000 Cómo será la despedida de Lionel Messi de la Selección El partido ante Benín será el tercero de la ventana internacional que disputará el equipo de Lionel Scaloni. La Selección enfrentará primero a Bolivia, el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, y luego recibirá a Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental.

Para el último encuentro, Messi utilizará una camiseta especial confeccionada para su despedida, en una jornada que tendrá además distintos homenajes al capitán. La AFA anticipó también actividades relacionadas con los campeones del mundo y preparó un Fan Fest denominado "Gracias, Leo" para quienes no lograron conseguir entradas.

Messi había anunciado a fines de agosto su decisión de retirarse de la Selección después de más de dos décadas. En su mensaje de despedida aseguró que fue una determinación que "dolió y duele en el alma" y agradeció el acompañamiento recibido durante toda su trayectoria con la Argentina. El rosarino cerrará así una etapa en la que conquistó, entre otros títulos, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de haber disputado el Mundial 2026. La noche contará también con la presencia de referentes históricos del ciclo. Ángel Di María ya confirmó que estará en el Monumental para acompañar a Messi en su último partido con la Selección.