Gobierno desistió de acusar a ex fiscales Mullen y Barbaccia por el encubrimiento de la AMIA

Los abogados de la Unidad AMIA, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de Germán Garavano, no solicitaron penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en la causa por el encubrimiento del atentado contra la mutual judía. La repentina decisión conocida este jueves al inicio de los alegatos provocó malestar entre los familiares de las víctimas del ataque terrorista.



La actuación de la querella por parte del Estado en la causa por el encubrimiento de la AMIA fue anunciada por el abogado José Console en los tribunales federales de Comodoro Py. "No se ha podido arribar a una plena convicción de su participación en los hechos", sostuvo Console, al anunciar que la unidad que integra no coincidirá con la Unidad Fiscal del Investigación del atentado a la AMIA (que en este caso depende del Ministerio Público Fiscal), que solicitó 8 años de prisión para los ex fiscales.



En este juicio están siendo juzgados, además, el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, para quienes si pedirá pena la Unidad AMIA.





#AMIA ¿Recuerdan que en el #JuicioEncubrimiento hay una querella que representa al Estado argentino? ¿Recuerdan que los abogados que puso al comienzo el nuevo gobierno a través de Min Jus (2016) terminaron renunciando porque la bajada de línea "alejaba de la de verdad y justicia? — Memoria Activa (@MemoriaActiva) 1 de febrero de 2018