Pinedo defendió a Triaca pero dijo que "no tendría que haber ocurrido" la situación con su exempleada

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, defendió al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tras la polémica por la exempleada de la familia del funcionario, aunque consideró que "no tendrían que haber ocurrido" los insultos que le envió por mensaje y la designación de esa mujer en el intervenido Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).



El legislador resaltó que el funcionario nacional "está en el medio de un combate muy duro, complejo", para tratar que los diferentes sectores "acompañen un proceso de generación de empleo, haya más transparencia y todos respetemos la ley".



"Hay que poner la situación en el contexto político y el presidente (Mauricio Macri) consideró que era importante que mantuviéramos el trabajo que estamos haciendo frente a gente que le hace paro a los jueces", ejemplificó el referente del PRO durante una entrevista a Diario Popular.



En este sentido, el senador oficialista recordó que "un gremialista muy importante (por Luis Barrionuevo, líder de los Gastronómicos) dijo que el que se opone al sindicalismo se va del Gobierno".



"Estamos en un proceso de cambio muy grande que consiste en salir de un sistema en el que 3 o 4 grupos de personas manejan el país como si fuera su propio negocio: mafiosos, sindicalistas, políticos, empresarios, narcos", cuestionó.



Pinedo destacó de esta manera que el Ejecutivo trata "de salir de ese mundo hacia donde rijan las reglas, donde haya justicia independiente y, en este proceso de transición, hacia un estado de derecho más claro".



"Hay sectores que no quieren largar sus beneficios como cuando uno ve políticos o sindicalistas que tenían cientos de millones de dólares. Y lo estamos viendo en estos días, que hay jueces que investigan hechos de corrupción y hay sindicalistas que hacen huelgas o manifestaciones o paros contra la justicia (por los Moyano)", señaló.



Finalmente, el referente de Cambiemos en la Cámara alta sostuvo que "puede darse" un decreto similar al que sacó el Gobierno para prohibir que los legisladores tengan familiares suyos trabajando en el recinto o en otras áreas del Estado.



"Es un tema que tenemos que discutir. En el Congreso las decisiones no son de una persona, son colegiadas y entonces es un tema que se va a plantear en los distintos bloques", explicó.