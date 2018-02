Legisladores pinochetistas pidieron a Piñera una consulta sobre pena de muerte en Chile

Cinco diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que reivindica el ideario del ex dictador Augusto Pinochet pidieron este domingo al presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, que llame a un plebiscito para determinar si debe reponerse la pena de muerte, derogada en 2001.



"La pena de muerte y su reposición es un concepto que debe ser discutido por los chilenos", sostuvieron los parlamentarios en una carta remitida a Piñera y divulgada por la prensa.



Los firmantes dijeron que "hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados, porque la maldad y el nulo respeto a la vida no permiten otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos".



"Si en Chile se puede o no reponer la pena de muerte es una decisión que es controvertida y los que niegan su reposición son básicamente abogados y ONG liderados por la izquierda chilena", agregaron.



La iniciativa tuvo lugar en medio del estremecimiento causado esta semana por el caso de una niña a la que su padre golpeó, violó y asfixió en Puerto Montt. en el sur del país.



La carta fue firmada por los diputados Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Celso Morales, Pedro Álvarez Salamanca y Sergio Bobadilla, informó el diario santiaguino El Mercurio.



La pena de muerte fue derogada en 2001, durante el gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos, y reemplazada por la prisión perpetua calificada, en la que el condenado no puede solicitar la libertad condicional antes de haber cumplido efectivamente 40 años de reclusión.



El tema dividió opiniones dentro de la misma UDI, donde se registró la adhesión del senador Iván Moreira y el rechazo del diputado electo Guillermo Ramírez.



Moreira sostuvo que "la pena de muerte en Chile no está abolida porque la contempla el Código Militar; entonces, pena de muerte para el que traiciona al país en una serie de circunstancias, y al que mata, al que viola, que son verdaderos salvajes, como es el caso de Puerto Montt".



"Hace unos meses se aprobó el aborto con votos de izquierda; esta semana un diputado RN (Renovación Nacional, el partido centroderechista de Piñera) propuso legalizar la eutanasia; ahora, diputados de mi partido quieren restablecer la pena de muerte; yo creo en la cultura de la vida", escribió Ramírez en Twitter.