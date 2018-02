Para Peña, la frase de Moyano fue "una amenaza mafiosa"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a cruzar con dureza al líder sindical Hugo Moyano, al que acusó de lanzar una "amenaza mafiosa" por decir que al Gobierno "le queda poco tiempo", y dijo que "como demócratas es un accionar que repudiamos profundamente".



"Un exabrupto parece poco. Creo que es la línea de una amenaza mafiosa, es un accionar que repudiamos profundamente como demócratas y como deberían repudiar todos los sectores políticos de este país", dijo Peña en declaraciones al canal C5N.



Y agregó sobre el líder del gremio de Camioneros: "Una persona que está diciendo 'yo estoy por encima de la ley, por más que soy un ciudadano como cualquier otro, no tengo que responder las denuncias que se me hacen' y amenazo con la respuesta de que el gobierno va a durar poco es algo que tenemos que dejar atrás como sociedad".



Por otro lado, Peña defendió el accionar del efectivo de la policía local de Avellaneda, Oscar Chocobar, quien estando de civil disparó y mató a un delincuente que huía tras asaltar y apuñalar a un turista.



Chocobar fue recibido días atrás por el presidente Mauricio Macri quien lo felicitó por su tarea. Sin embargo, el accionar del efectivo está cuestionado porque según lo muestran imágenes de una cámara de seguridad le habría disparado por la espalda.



Consultado sobre si fue un "error" que Macri recibiera a Chocobar, el jefe de Gabinete consideró que no. "No, yo creo que no. El Presidente interpreta una demanda social que es una discusión respecto de tener el beneficio de la duda con respecto a las fuerzas policiales", sostuvo Peña. Y remató: "En ningún momento se plantea interferir en una investigación judicial: es un mensaje de apoyo a un policía que cumpliendo sus funciones tuvo esta situación".