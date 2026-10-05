Cuándo es el balotaje en Brasil 2026: la fecha de la definición entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro + Agregar ámbito en









Ninguno superó el 50% de los votos válidos en primera vuelta. El actual mandatario y el candidato del Partido Liberal volverán a enfrentarse en las urnas.

Brasil celebrará la segunda vuelta presidencial el próximo 25 de octubre. Redes sociales

Brasil volverá a las urnas para definir a su presidente en un balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, luego de que ninguno alcanzara la mayoría necesaria para imponerse en la primera vuelta. El Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó la segunda vuelta tras una elección marcada por la estrecha diferencia entre ambos candidatos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con la totalidad de las mesas escrutadas, Bolsonaro se ubicó primero con el 47,03% de los votos, mientras que el actual mandatario quedó en segundo lugar con el 45,16%. La diferencia fue inferior a tres puntos porcentuales y ambos deberán volver a competir para definir quién gobernará Brasil.

Cuándo es el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el domingo 25 de octubre, tres semanas después de los comicios generales celebrados el 4 de octubre. Allí, los brasileños deberán optar únicamente entre las dos fórmulas que consiguieron mayor cantidad de votos.

Lula y Bolsonaro volverán a enfrentarse en las urnas tres semanas después de la primera votación. Redes sociales La legislación electoral brasileña establece que un candidato necesita superar el 50% de los votos válidos para ganar la Presidencia en primera vuelta. Como ninguno alcanzó ese porcentaje, se activó el mecanismo de balotaje.

Para la definición se volverá a utilizar el sistema de urnas electrónicas, aunque esta vez la oferta presidencial quedará reducida a las fórmulas encabezadas por Lula y Bolsonaro. Quien obtenga la mayor cantidad de votos válidos será elegido como próximo presidente.

Cómo llegan Lula y Bolsonaro a la segunda vuelta La primera vuelta dejó a Flávio Bolsonaro con una ventaja sobre Lula, aunque sin margen suficiente para evitar una nueva votación. El candidato del Partido Liberal buscará ampliar el respaldo obtenido y sumar a los electores que acompañaron a las distintas fuerzas que quedaron fuera de competencia. Lula, por su parte, intentará revertir la diferencia de la primera vuelta y conseguir un nuevo mandato. El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) gobierna Brasil desde 2023, luego de haber derrotado a Jair Bolsonaro en el balotaje presidencial de 2022. Los votos de los candidatos eliminados aparecen así como uno de los factores centrales para la definición del 25 de octubre. La estrecha distancia entre los dos finalistas obliga a ambos espacios a buscar nuevos apoyos durante las próximas semanas.