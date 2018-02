Chocobar: presentaron tres denuncias contra Macri y Bullrich por apología del delito

El presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibieron al menos tres denuncias penales por haber cometido una supuesta "apología del delito" en el marco del caso del policía Luis Chocobar, que mató por las espalda a un joven de 18 años que había asaltado y apuñalado a un turista norteamericano en San Telmo.



Una de las causas la inició el senador nacional de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas. El escrito al que accedió ámbito.com quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 5 que subroga Marcelo Martínez de Giorgi y la Fiscalía N° 6, de Federico Delgado.



En la denuncia Solanas afirmó que "justificar el accionar de un imputado penalmente, significa hacer la apología del delito, máxime, cuando las pruebas de la causa demuestran inequívocamente que el policía no procedió de conformidad con las normas previstas por la ley penal, y los protocolos respectivos".



"El caso del policía Chocobar, que mató a un delincuente en el barrio de La Boca, no hace más que profundizar la grieta que divide a los argentinos", se quejó el senador por la ciudad de Buenos Aires. Según subrayó, la ministra de Seguridad "impulsa el gatillo fácil" y Macri lo "avala".



"La búsqueda de la verdad en cualquier hecho de sangre ha quedado atravesada por esa división que sufrimos los argentinos y que arrancó con aquella triste frase ´que la inseguridad es una sensación´ del kirchnerismo hasta llegar al gatillo fácil que impulsa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y que avala el presidente Mauricio Macri", sostuvo el líder de Proyecto Sur.



En un comunicado, consideró que "indudablemente Chocobar cometió un acto delictivo" y eso "surge de las constancias de la causa penal". "Es por ello que resulta inadmisible, que el primer magistrado de la Nación y los ministros que se han pronunciado sobre el caso, justifiquen la comisión de ese delito, considerándolo como un acto meritorio que debe ser defendido. Pero aún el presidente Macri fue por más diciendo que esperaba que en otra instancia procesal la conducta de Chocobar sea justificada, poniéndolo como ejemplo de lo que debe ser el accionar policial", afirmó Solanas.







La otra denuncia la presentó el martes pasado el abogado Marcelo Parrilli. El especialista en derechos humanos consideró que está probada la comisión de un delito por parte del efectivo de la Policía local de Avellaneda.



Para Parrilli, estamos "directamente ante un homicidio porque la situación de riesgo estaba agotada, ya no había de que defenderse". Según detalló el abogado, argumentar que Chocobar "hizo lo que tenía que hacer", como dijeron el presidente y la ministra también constituiría una apología del delito. En tanto, que la sugerencia del mandatario de que Chocobar es un ejemplo o caso a imitar encuadraría lisa y llanamente como "instigación" a la comisión del mismo delito.



"Observo una creciente tendencia actual a retroceder en el terreno de los derechos y garantías relativos a muchos aspectos del derecho, pero en lo que aquí atañe, hago hincapié en el terreno de las garantías y derechos que amparan al ciudadano, al individuo, frente al Estado, claro monopolizador de la fuerza", advirtió Parrilli en su escrito, que recayó en el juzgado N° 8, el original de Martínez de Giorgi.



El letrado acusó a los funcionarios de los delitos contemplados en los artículos 149 y 209 del Código Penal, que prevén una pena que tres meses a seis años de prisión.







Esta semana el abogado Tomás Ángel Pérez Bodria también se presentó en la Justicia para solicitar que se investigarse el posible delito de apología del delito y encubrimiento, luego del apoyo que desde el Gobierno se dio a Chocobar. De acuerdo con el portal Minutouno.com, la tercera denuncia quedó en manos del juez federal Luis Rodríguez y también apunta contra Macri y Bullrich.