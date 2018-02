Previo a reunión con Provincia, Baradel advierte: "No vamos a aceptar un 15% de aumento y sin cláusula gatillo"

Previo a la reunión que mantedrán a partir de las 17 los gremios docentes bonaerenses con el gobierno bonarense para iniciar la paritaria de este año, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, advirtió que "de ninguna manera" los gremios van a firmar un aumento salarial del 15% en cuotas y sin cláusula gatillo, por lo que si la Provincia insiste con esa oferta, "va a haber conflicto".



El sindicalista expresó en declaraciones a Asteriscos AM, por ECOMedios, que el FUD debería ir a la reunión con los funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal con "la mejor expectativa" dado que la provincia cuenta con $ 40.000 millones más de Presupuesto que en 2017.



Ese dinero será girado este año por la Nación a la provincia de Buenos Aires como compensación por la eliminación del Fondo del Conurbano en el marco del Pacto Fiscal firmado por los gobernadores de todas las provincias (excepto San Luis) con el presidente Mauricio Macri en noviembre pasado.



"También escuchamos a la gobernadora Vidal el año pasado en campaña (electoral) diciendo que un docente debería ganar 40.000 pesos y que quería mejorar la educación. Así que deberíamos ir con la mejor expectativa", sostuvo el dirigente sindical cercano al kirchnerismo.



Baradel dejó entre ver, no obstante, que las expectativas no son las mejores dado que la gestión de Vidal dejó trascender en la prensa que irá a la reunión de esta tarde con un planteo del 15% en cuotas y sin cláusula gatillo, tal como lo viene pidiendo la Casa Rosada.



"Eso es ajustar los salarios y es pretender que los trabajadores firmen un acuerdo salarial a la baja, cosa que nosotros no vamos a hacer de ninguna manera", aseveró el secretario general de Suteba.



Por ello, evaluó Baradel, el inicio en tiempo y forma del ciclo lectivo el 5 de marzo dependerá de "la decisión del gobierno (de Vidal) de confrontar o no, porque si viene con la idea de imponer una pauta va a haber conflicto".



"Si hay voluntad de negociación podemos avanzar. El problema es que el conflicto va a estar dado a nivel nacional porque (el Gobierno de Macri) nos niega la paritaria nacional. Aunque aún se está a tiempo que den marcha atrás y nos convoquen", afirmó el sindicalista.



También dijo que la discusión paritaria con la Provincia tenía que comenzar en diciembre, pero el gobierno se demoró y además "nunca contestó" los tres pedidos realizados a Gabriel Sánchez Zinny, dirección General de Cultura y Educación, para establecer una "agenda de trabajo para lograr una educación pública de calidad".