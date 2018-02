A días del 21-F, Camioneros paralizaron la relección de residuos en la Ciudad (dictaron conciliación)

El Gobierno porteño dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre el Sindicato de Choferes de Camiones y las empresas de recolección de residuos y aseguró que se normalizará el servicio, aunque el trasfondo es la pelea entre el Gobierno y Hugo Moyano.



La Ciudad de Buenos Aires se ve afectada desde el último viernes por una medida de fuerza del gremio de Camioneros -específicamente de la rama dedicada a la recolección de basura- en reclamo de un bono de 9.500 pesos que, según afirmó, reciben todos los años.



Ante el amontonamiento de bolsas de basura en varias calles de la ciudad, el Gobierno porteño informó que la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, a cargo de Ezequiel Jarvis, dictó la conciliación obligatoria el sindicato y las empresas de recolección de residuos.



De esta manera, según indicó oficialmente la administración de Horacio Rodríguez Larreta, se consiguió la normalización del servicio de recolección.



En este contexto, se retrotrajo el conflicto a una instancia anterior y se fijó una audiencia para el jueves 22 de febrero en las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio porteña.



El "quite de colaboración" o "trabajo a reglamento" dispuesto por Camioneros se dio en medio de la tensión política que existe entre el Gobierno nacional y el líder de ese sindicato, Hugo Moyano, a pocos días de la movilización que convocó el dirigente para el 21 de febrero.



Días atrás el secretario general de Camioneros mencionó este conflicto como uno de los motivos de la protesta y sostuvo que "la cámara empresaria dice que el Gobierno no les permite firmar" la aprobación para el pago del bono de 9.500 pesos.



En tanto, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires la recolección de residuos continúa paralizada, según supo NA, y se le pidió a los vecinos que no saquen la basura, como fue el caso de Lanús y Morón. Se estima que en el Gran Buenos Aires aproximadamente un 30% de la basura no fue recolectada.