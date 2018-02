Nuevo incidente con un avión de la Fuerza Aérea: se voló la cúpula y un tripulante se eyectó

Un incidente en un avión IA-63 Pampa de la Fuerza Aérea pone la lupa otra vez en el estado del material de las fuerzas armadas y su vinculación con el presupuesto. El percance ocurrió este viernes en cercanías de la base aérea de Córdoba.



La cúpula de plexiglás de la cabina se voló mientras la tripulación, el piloto y un oficial ingeniero con la jerarquía de mayor, efectuaban pruebas de presurización del cockpit. El hecho sorprendió a los ocupantes del avión y tras la violenta despresurización, el ingeniero ubicado en el asiento posterior, se eyectó.



El Pampa al aterrizar solo con el piloto.



No se conoce la identidad de los aviadores ni el estado de salud del ingeniero tras la eyección. La aeronave aterrizó en la pista de la base cordobesa y comenzó una investigación preliminar para conocer las razones del incidente. La máquina involucrada sería el primer Pampa III producido en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeEA) que está en la fase final de pruebas para ser incorporado a la IV Brigada Aérea de Mendoza.



Antes de la entrega para el servicio operativo las aeronaves se someten a testeos del Centro de Ensayos de Vuelo que depende de la Fuerza Aérea Argentina. Es el segundo desperfecto que sufre el parque aéreo de la fuerza en pocos días. La institución al mando del brigadier general Enrique Amreim tuvo una seguidilla de incidentes, el anterior a la voladura de la cabina del Pampa fue una avería en el tren de aterrizaje de un avión un Aero Commander matrícula T-133 perteneciente a la VI Brigada Aérea con asiento en la localidad de Tandil.



(Foto: gentileza @clasab_aviation)



Al llegar al Aeropuerto Astor Piazzolla de Mar del Plata y, aunque no hubo heridos, el fuselaje golpeó sobre la pista, por lo que la terminal estuvo 4 horas cerrada la espera de las pericias. El año pasado hubo dos novedades serias con aviones de entrenamiento ultraliviano Tecnam, entrada en tirabuzón involuntario y perdida de recubrimiento de la pala de una hélice en pleno vuelo.



A estas se suma el incendio de los frenos de un Hércules C-130 recientemente modernizado. El fuego fue resultado de un frenado muy exigido porque no funcionó el sistema de reversión de las palas de la hélice. La inversión del flujo del aire es el recurso esencial para detener la aeronave.



(Foto: gentileza @clasab_aviation)