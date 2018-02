Las cuatro causas del nuevo salto del dólar

En el comienzo de la última semana del mes, el dólar registró un importante salto que lo llevó a quebrar su récord de principios de febrero: saltó 20 centavos al máximo histórico de $ 20,48, según el promedio de bancos y casas de cambio de la city, aunque en algunas entidades se llegó a vender a $ 20,55 (como en el Galicia o el ICBC).



Un dato para entender la magnitud de la suba de este lunes es que el billete aumentó en tan solo una jornada casi lo mismo que había ascendido durante la semana pasada (23 centavos), superó la cota máxima registrada hasta el momento de $ 20,36 (el 9 de febrero pasado)



De este modo, en lo que va del mes la divisa acumula un alza de 53 centavos, es decir, un +2,7% más que los $ 19,95 registrados a fines de enero (en el año salta $ 1,53 o un 8,1%). Se trata de una variación cercana a inflación prevista por privados para este mes, en torno 2,5%.



Pero, ¿qué factores explican el salto puntual de este lunes de la moneda estadounidense?



En la City atribuyen a factores estrictamente domésticos que dieron curso a la suba diaria nominal más importante del dólar desde el 8 de febrero pasado (fecha en la que escaló 25 centavos), ya que Wall Street y el apetito por riesgo se siguen recuperandode la fuerte corrección evidenciada en el primera parte del mes. El fuerte avance "no se lo puede asociar a la tensión global porque la tasa estadounidense a 10 años descomprimió, el S&P500 subió y la volatilidad volvió a bajar en los mercados de EEUU", comentó a ámbito.com Federico Furiase, directo de Eco Go.



De este modo podemos enumerar algunas de las causas:



1- Epílogo del mes



La proximidad del fin de febrero y el inicio del ciclo de compensaciones y cierre de posiciones que vencen el próximo miércoles pudo haber contribuido a alimentar la demanda de divisas en un escenario de pobre oferta y con un marcado desequilibrio en las fuerzas del mercado, explicó el analista Gustavo Quintana. Para Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, este lunes el mercado "tuvo la necesidad de contar con dólares para hacer sus pagos al exterior, por atesoramiento e importaciones, teniendo en cuenta la proximidad de fin de mes, y además, algunos bancos que sumaron posiciones, ante el aumento importante del valor de la divisa, contra el peso".



2- Tasas en pesos en baja



La semana pasada el Banco Central decidió aplicar una leve baja de tasas en la licitación de Lebac, convalidándola en el 26,75% (50 puntos básicos menos respecto a un mes atrás), un nivel similar al que se venía operando en el mercado secundario. Desde el miércoles pasado, la tasa más corta de estas letras del BCRA siguió cediendo posiciones, bajo la atenta mirada de la autoridad monetaria: el viernes llegó a ubicarse por debajo del 26,50% (25 puntos menos), un valor parecido al de este lunes. "El BCRA no tiene margen para seguir bajando la tasa en los mercados secundarios si pretende esterilizar parte de los pesos que dejó la licitación de Lebac y sobre todo si quiere mantener bajo control el dólar mientras se suben tarifas y se intentan negociar paritarias con la regencia del 15% con ´cláusula gatillo light´", sostuvo Furiase. El resultado que dejó la licitación de la semana pasada también presiona al tipo de cambio. El BCRA recibió menos ofertas para renovar Lebac y debió inyectar al mercado cerca de $ 95.000 millones que si bien, gran parte absorberá en el mercado secundario, no deja alimentar la demanda del billete verde. Operadores estiman que este martes el Central mantendrá la tasa de política monetaria en el 27,25% anual, dada la persistente inflación de febrero, producto -fundamentalmente- de ajustes tarifarios.



3- Mayor dolarización de carteras y menor atractivo del "carry trade"



La caída de tasa de referencia durante enero (del 28,25% al 27,25%) luego de que se recalibraran las metas de inflación a fines de 2017, ha castigado al "carry-trade" en el último tiempo. "La expectativa de menor atractivo por las colocaciones de Lebac (hay cada vez más rebalanceos hacia bonos cortos en dólares que rinden en torno al 5%), más la reanudación de menores tasas en los próximos meses, ayudan a mayor dolarización de carteras. El ´carry-trade´ ya no se espera que gane la pulseada como años anteriores; inflación y dólar van a ir más de la mano", justificó el economista Gustavo Ber. Para el director de Eco Go, hay "menor demanda de ´carry´ frente a un mercado que perdió credibilidad en los grados de libertad que tiene el BCRA para subir la tasa ante al aumento en la inflación esperada y cierta incertidumbre de los mercados en torno a la capacidad de la economía local de estabilizar el ratio de la deuda a PIB en un contexto de suba de tasas en USA y gradualismo fiscal".



4 -Menor oferta de divisas



La sequía que afecta a la producción de soja y maíz en la actual campaña, más la expectativa de menores colocaciones de deuda en dólares el exterior (el Gobierno está avanzando con más emisiones en moneda local), por el escenario de mayores tasas en el mundo (la tasa de EEUU a 10 años amagó con superar el 3% la semana pasada, alcanzado su mayor nivel en 4 años) contribuye a reducir la oferta esperada de antemano. Un síntoma se observó este lunes en el epílogo de la rueda: "Por primera vez en mucho tiempo, el mercado quedó sobre el final sin posturas de venta, un dato que deja abierto los pronósticos sobre el rumbo que tomará el dólar en el resto de la semana que acaba de comenzar", señaló Gustavo Quintana.



Con este nuevo salto del dólar, en el mercado esperan que las entidades oficiales marquen con sus intervenciones el nuevo nivel convalidado a corto plazo, tal como ya sucedió cuando estuvo merodeando alrededor de los $ 20 la cotización mayorista durante la primera quincena de febrero. "Más allá de validar el deslizamiento por encima de los $ 20, en busca de mejor el nivel de actividad y evitar mayor atraso cambiario, la velocidad seguramente buscara ser regulada muy pronto en vistas a las paritarias y la dinámica de la inflación", concluyó Ber.