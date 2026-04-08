China remodelará el sector de los servicios tras débiles datos de demanda de 2025 + Seguir en









Según delineó su mandatario, Xi Jinping, habrá modificaciones en los servicios tecnológicos y una apertura dentro del sector.

China busca aumentar la demanda de consumo.

El presidente de China, Xi Jinping, comunicó que la economía del país tendrá un enfoque impulsado por la demanda, combinado con reformas y el impulso tecnológico, para desarrollar el sector de los servicios, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

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En ese sentido, el país asiático ampliará y modernizará el sector de los servicios, fomentará más marcas de "servicios chinos" e impulsará los servicios orientados a la producción hacia la especialización y hacia posiciones más altas en la cadena de valor. En ese sentido, Xi aseguró que "hará hincapié en el desarrollo impulsado por la demanda, impulsará avances en las reformas, aprovechará la ciencia y la tecnología para impulsar el crecimiento y ampliará la apertura y la cooperación".

China debería ampliar la oferta de servicios mejorados e impulsar su estructura de consumo en consonancia con los cambios demográficos para satisfacer una demanda de los consumidores cada vez más diversa, dijo el primer ministro, Li Qiang. Añadió que China debería acelerar el crecimiento de los servicios tecnológicos orientando la I+D y el diseño hacia una mayor especialización y segmentos de mayor valor añadido.

economía china Depositphotos Un plan para aumentar el consumo de los hogares Pekín venía señalando un cambio en su política económica para centrarse en los servicios este año, en un intento de redirigir parte del estímulo de inversiones a veces en transporte, vivienda e infraestructura industrial hacia áreas potencialmente más productivas.

La débil demanda de consumo lastró la economía y las medidas de China hasta ahora no lograron darle la vuelta a la situación. El consumo de servicios per cápita fue del 46,1% en 2025, muy por debajo del 70% de Estados Unidos. El nuevo plan quinquenal de China busca aumentar "significativamente" la participación del consumo de los hogares en la economía durante los próximos cinco años desde el 40% actual, aunque no llegó a fijar un objetivo específico.