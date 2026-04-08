El Gobierno aprobó la garantía para un crédito de u$s30 millones destinado a obras en Chaco

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante un decreto. El financiamiento del FONPLATA apunta a infraestructura vial y obras sociales.

El Gobierno aprobó el modelo de contrato de garantía para un préstamo por hasta USD 30 millones destinado a financiar obras en la provincia del Chaco. La decisión se formalizó este miércoles a través del Boletín Oficial , mediante el Decreto 229/2026.

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El financiamiento será otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y estará destinado a ejecutar el “Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Prioritaria de la Provincia del Chaco” .

Según la norma, el objetivo del programa es impulsar el desarrollo territorial equitativo en la provincia mediante inversiones en infraestructura vial, junto con obras complementarias en áreas sociales como salud y primera infancia.

El esquema se estructura en tres componentes: obras viales, intervenciones en infraestructura social y la administración del programa.

El decreto aprueba la suscripción de un Contrato de Garantía entre la Argentina y el FONPLATA , mediante el cual el Estado nacional respalda las obligaciones financieras que asuma la provincia del Chaco.

En paralelo, se establece un Contrato de Contragarantía entre la Nación y la provincia, que obliga al distrito a cumplir con los pagos en los plazos previstos. En caso de incumplimiento, se habilita el débito automático de fondos de la coparticipación federal hasta cubrir el monto adeudado.

Desde el punto de vista técnico, el Banco Central (BCRA) evaluó el impacto de la operación y concluyó que “será acotado y consistente con la dinámica prevista” en la balanza de pagos.

Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía indicó que no presenta objeciones al financiamiento, al considerar que el costo del préstamo es inferior al que podría obtener el país en el mercado.

El decreto faculta a Economía y a la Secretaría de Finanzas a suscribir los contratos y a realizar las gestiones necesarias para su implementación.

Además, autoriza a introducir modificaciones siempre que no alteren el objeto de la garantía, el destino de los fondos ni impliquen un aumento del monto del crédito.

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.