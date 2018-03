Oficialismo presentará otro proyecto para llamar a una consulta popular por el aborto

El jefe de los senadores del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, anunció que la semana próxima presentará un proyecto para convocar a una consulta popular para que sea la sociedad la que defina si está de acuerdo o no con la despenalización del aborto.



Este martes, el bloque de diputados nacionales Unidad Justicialista, referenciado en el gobierno de la provincia de San Luis, presentó otro proyecto para que el Poder Ejecutivo convoque a una consulta popular no vinculante sobre interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto.



En tanto, en declaraciones a radio Continental, Naidenoff fundamentó su iniciativa en la necesidad de que "se escuche a la sociedad" porque considera que si la legalización del aborto "sólo se discute en un plenario de comisiones en el ámbito parlamentario" se "cometerá un error".



"Vamos a cometer un error si encapsulamos el tema únicamente en el Parlamento", opinó Naidenoff, y sostuvo que la semana próxima el oficialismo "avanzará" con esta propuesta y la presentará en el Congreso.



El jefe de los senadores de Cambiemos sostuvo que la sociedad "debe expresarse a través del voto de una consulta popular" ya que se trata de una problemática "de tantas aristas" que "no se puede dejar limitado únicamente este debate al ámbito parlamentario".



"Es un tema donde se cruzan cuestiones éticas, jurídicas, religiosas y también la salud pública", explicó, y precisó también que si bien en principio se trata de una propuesta "de carácter individual" tratará de que "sea colectiva", en alusión al resto de las bancadas políticas.



Ayer, al hablar ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri ratificó su postura "a favor de la vida" y destacó la necesidad de un "debate maduro y responsable" en el Congreso sobre la despenalización del aborto.