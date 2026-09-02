La CGT reclamó por "una Argentina con producción nacional" en el Día de la Industria

Los triunviros Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo encabezaron un acto a puertas cerradas en el que defendieron la importancia de contar con una industria nacional "fuerte". En paralelo, presentaron un proyecto para defender el entramado manufacturero.

Cristian Jerónimo sostiene en sus manos el proyecto de la CSIRA que promueve la defensa de la industria nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó este miércoles un acto a puertas cerradas en la sede de Azopardo por el Día de la Industria en el que los triunviros exigieron “una Argentina con producción nacional” que permita “generar empleo y oportunidades para todos y todas”.

La jornada se llevó a cabo a las 10 en el salón Felipe Vallese y estuvo encabezada por los tres jefes cegetistas Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio) , quienes reafirmaron la importancia de contar con una industria nacional “fuerte” y debatieron sobre su rol “estratégico” para el país.

Acompañados de dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la Republica Argentina (CSIRA) , liderados por Ricardo Pignanelli de SMATA, discutieron propuestas y evaluaron los desafíos “frente al presente y al futuro de la industria argentina".

Del encuentro también participaron Pablo Flores, secretario de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP); y Juan Speroni, titular del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAONSINRA), entre otros.

En conjunto con los representantes de las organizaciones que integran la central, los líderes de la CGT reafirmaron "el compromiso del movimiento obrero con un modelo de desarrollo que fortalezca la producción y sostenga las capacidades estratégicas" de la Argentina.

Frente al contexto que atraviesa el país actualmente, donde las empresas industriales sufren el impacto del plan libertario de Javier Milei, la CGT comunicó la presentación de un proyecto de la CSIRA "donde convergen todos los gremios industriales" y que se construyó en un contexto "donde están en disputa dos modelos de país".

LA INDUSTRIA NACIONAL ES TRABAJO, DESARROLLO Y FUTURO



En el Día de la Industria reafirmamos una convicción: la industria integra, genera desarrollo y, por sobre todas las cosas, genera trabajo. Es un ordenador social fundamental para nuestro país.



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"Entendemos que la industria genera desarrollo y sobre todas las cosas genera trabajo, además de ser un ordenador social", sostuvo Jerónimo al respecto, mientras que Speroni afirmó que se trata “del inicio de un camino y de una CGT, que no sólo protesta en la calle, que no solamente resiste, sino que también construye con proyectos colectivos”.

“Nosotros ya tenemos claro el diagnóstico de que este gobierno realmente quiere construir un país para pocos, quiere construir un país sin industria nacional, porque realmente la transferencia de recursos de los sectores más postergados a los sectores más concentrados desde que asumió este gobierno, es obsceno”, insistió el titular del Sindicato del Vidrio.

Siguiendo con esa línea, contó que esta mañana, cuando se encontraba en camino hacia el acto entró a la CGT y vio una bandera que estaba colgada afuera y que decía "Las Malvinas son argentinas, pero la industria nacional también". "Así que tenemos que defender nuestra industria nacional, tenemos que ponernos al frente de la defensa de nuestra matriz productiva, porque si hay algo que quiere borrar la derecha, es nuestra identidad industrial. Y nosotros, con la industria nacional argentina nos desarrollamos, nos integramos nacionalmente, y cada vez que se apaga una chimenea se muere una comunidad”, dijo.

El encuentro se llevó a cabo a puertas cerradas, horas después de que la CGT y las dos CTA suspendieran una movilización pactada en conjunto que se iba a realizar este miércoles 2 de septiembre. Las dificultades par acordar el lugar donde se iba a consumar la convocatoria obligó a cancelar la convocatoria.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, una de las centrales confirmó que esta decisión no está vinculada a ninguna discusión o pelea "interna", sino que "no se pudo" encontrar un espacio donde ese "volumen de gente" pueda manifestarse.