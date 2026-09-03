Javier Milei viaja a Chile para reunirse con José Antonio Kast, hablará en el Foro Madrid y preparará la cadena sobre Malvinas

El mandatario partirá rumbo a Santiago de Chile a primera hora de la mañana. El regreso está previsto para las 13.30. Luego preparará la cadena nacional que se emitirá desde las 21 hs.

El presidente Javier Milei partirá este jueves rumbo a Chile para mantener una reunión bilateral con el mandatario trasandino, José Antonio Kast. En el marco de su agenda internacional también participará de una nueva cumbre de ultraderecha y se reunirá con una funcionaria de Donald Trump, en la antesala de la cadena nacional que dará por la noche sobre la causa Malvinas .

El vuelo que trasladará al jefe de Estado despegará a las 7 de Buenos Aires con destino a Santiago de Chile. Inmediatamente después de su arribo acudirá al Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo donde expondrá desde las 9.30 en el Foro Madrid, encuentro organizado por el partido español Vox y por la Fundación Disenso.

El discurso tendrá lugar apenas horas después de su presentación en el evento de la Fundación Libertad y Progreso, think tank libertario que reunió a funcionarios nacionales, a economistas conservadores y a figuras de la derecha regional.

Concluida su participación en el Foro Madrid, la agenda de Milei continuará con una audiencia privada junto a la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers, quien también participará en la cumbre de derecha.

La funcionaria del gobierno de Donald Trump argumentó que su presencia en el foro responde a la importancia que tiene para EEUU colaborar con los gobiernos de Kast y Milei, a las que denominó como “las prioridades estadounidenses para el hemisferio occidental”.

La audiencia privada entre Rogers y Milei se dará en medio de la expectativa por la cadena nacional que brindará esta noche sobre la causa Malvinas, apenas días después de que el presidente de EEUU abriera la puerta a revisar la postura de su país sobre Malvinas.

Consultado sobre si Washington está reconsiderando su postura, el mandatario respondió: “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”.

A continuación, Trump se refirió a la situación del Reino Unido y agregó: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”. La declaración representa una señal de que la administración estadounidense podría evaluar nuevamente su posición frente al histórico conflicto, aunque el mandatario no confirmó un cambio concreto en la política de Washington.

Finalizada la reunión con Rogers, Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda a las 12hs, tras lo cual concluirá su visita al país vecino.

Javier Milei prepara la cadena nacional sobre Malvinas

El líder libertario emprenderá regreso a la Argentina a las 13:30 y se prevé su llegada a Buenos Aires a las 15:30. Inmediatamente comenzará a preparar la cadena nacional que se emitirá a las 21.

"Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el presidente Javier Milei este martes luego de la reunión de Gabinete respecto de los dichos de Donald Trump en referencia a la postura estadounidense sobre el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Tan solo un día después de la declaración de Trump en el Salón Oval, el mandatario argentino confirmó que brindará una conferencia de prensa para ahondar en los avances del histórico reclamo argentino.

Al respecto, este miércoles el vocero Adrián Ravier confirmó que el Presidente se encuentra trabajando en el contenido de la cadena nacional junto al canciller Quirno y la SIDE. No obstante, evitó dar precisiones sobre la misma.