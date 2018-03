Urtubey: "En este modelo hay más aliento a la especulación que a la producción"

El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, se sumó a la ola de respuestas de los empresarios nacionales al Gobierno, tras los dichos del ministro de Producción, Francisco Cabrera.



Durante el fin de semana, el funcionario analizó la situación productiva del país y reclamó a los empresarios que "dejen de llorar" y comiencen a invertir en la Argentina. En diálogo con radio La Red, Urtubey tuvo una primera reacción ante el recordatorio de ese pedido: una larga carcajada. Luego, el vocal de la UIA aseguró que "el compromiso de los industriales con el Gobierno se muestra con los números duros" y afirmó: "El año pasado se creció 1% respecto a 2016, que fue el peor año de los últimos 10, y sin embargo frente a la falta de competitividad se mantuvo las fuertes laborales y apostamos al país"



En ese marco, Urtubey aclaró que la competitividad no solo se alcanza por la modificación del tipo de cambio, con un dólar más alto. "Tiene que ver en cómo está la base impositiva, el sistema financiera, porque el dólar por sí mismo no te da competitividad", dijo, y minimizó la idea de lanzar un dólar para exportadores. "Hay que buscar una competitividad sistémica, que permita transitar a un modelo de desarrollo productivo y no de otra naturaleza", propuso.



"La Reforma Tributaria debía ser en forma integral a otros aspectos, como las economías regionales, y hubo beneficios que se licuaron directamente, como el Decreto 814 que permitía compensar determinadas cargas sociales sobre el IVA que se eliminó, y ese beneficio que podría ser para el Norte, se licuó, se diluyó", enfatizó el dirigente empresario.



"Estamos dispuestos a competir, a abrirnos al mundo, pero recordemos en enero la conferencia de prensa de Mauricio Macri con (el presidente francés Emmanuel) Macron, donde a raíz del acuerdo entre El Mercosur y la Unión Europea, Macri dijo 'nos fue muy bien' y Macrón dijo 'vamos a proteger a nuestros productores y no vamos a firmar cualquier cosa, la Argentina quiere otros estándares de comportamiento y nosotros vamos a cuidar nuestro trabajo'. Se debería debatir cómo integrarnos al mundo", resaltó el ejecutivo.



Durante una entrevista con Radio 10, Urtubey exhortó a la Casa Rosada a impulsar "una integración inteligente al mundo" y aclaró que "el diálogo es bueno pero tenemos que buscar criterios comunes y ahí habrá un cambio, que por ahora no veo".



Por último, Urtubey consideró que en la actualidad no se implementa un modelo productivista que apunte a fortalecer la industria nacional. "Cuando ves el Banco Central, con unas tasas muy altas que llegan casi al 28% este año, pero que estuvieron al 38%, con lo cual el financiamiento es relativo, casi imposible. Por otro lado, se empieza a discontinua las líneas de financiamiento productivo, y se lo hemos dicho al presidente del Banco Central. Parecería que hay más aliento a la especulación que a la producción", señaló.



Este domingo, el titular de la UIA Miguel Acevedo dijo que "en línea general estamos completamente de acuerdo con este Gobierno, con las medidas", aunque exigió la necesidad de diálogo para resolver situaciones puntuales de distintos sectores productivos. "Nos generó un poco de sorpresa, nos llamó la atención. Quizá están un poco susceptibles", sostuvo Acevedo en referencia a las definiciones de Cabrera, que según estimó, no cayeron bien, "pero lo vemos como un tropezón".