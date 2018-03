Ciudad: la brecha de actividad laboral entre hombres y mujeres es la más baja del país

Un informe del Sistema de Indicadores de Género de la Ciudad de Buenos Aires reveló que la brecha de actividad en el mercado laboral entre hombres y mujeres es la más baja de todo el país.



De acuerdo a las estadísticas que se desprenden de la Dirección General de Estadística y Censos en la Ciudad hay un 72% de varones activos frente a un 58% de mujeres activas. Si bien la diferencia sigue siendo de más de diez puntos, en la Argentina la brecha se encuentra en torno de los 23 puntos porcentuales.



En lo que respecta a la tasa de empleo, es decir, la parte de la población que tiene por lo menos una ocupación, el instituto estadístico porteño relevó que la ocupación alcanza al 67,4% de los porteños, mientras que la tasa de empleo alcanza al 52,3% de las mujeres porteñas. Asimismo, en cuanto a los niveles de ocupación, el 6,4% de los hombres porteños está desocupado al tiempo que el 9,8% de las porteñas no tiene trabajo.







Respecto al reparto de las tareas domésticas, el informe detectó que aunque las mujeres siguen siendo las encargadas de las tareas de cuidado del hogar, cada vez más varones participan de estas actividades. En ese sentido, la tasa de participación de varones en el trabajo doméstico no remunerado aumentó significativamente del 67,6% en 2005 al 83,1% en 2016. Aun así, en promedio los varones siguen dedicando la misma cantidad de horas diarias a tareas hogareñas que 10 años atrás (casi 2 horas).



Según la ONU, las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de cuidados que prestan a otras personas. Dedican entre 1 y 3 horas más que los varones a las labores domésticas; entre 2 y 10 veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas), y entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades de mercado.



Por otra parte, el instituto estadístico porteño detectó que la tasa de femicidios en la Ciudad se mantiene entre las más bajas del país, por debajo de la media nacional. En 2016, la tasa fue de 0,86 al tiempo que el promedio nacional fue de 1,14. Estos números ubican a la Ciudad muy por debajo del promedio latinoamericano, cuya tasa alcanza a 2,12.



• Si sos víctima de violencia de género comunicate con el 144, una línea gratuita que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año.