Rattazzi: "La inflación es una droga, cuando entra en un sistema para sacarla hay sufrimiento"

El empresario Cristiano Rattazzi minimizó las críticas de los industriales al Gobierno nacional, avaló el pedido a los industriales del ministro de Producción Francisco Cabrera para invertir y aseguró que los sectores más afectados por este modelo "lloran sin buscar la competitividad".



"A mí no me gusta confrontar, no me gusta que haya opiniones encontradas. Me parece que hoy el país necesita que avancemos todos juntos", sostuvo Rattazzi, al ser consultados por la polémica frase de Cabrera "dejar de llorar e inviertan". Para el presidente de Fiat Chrysler Automobile (FCA) de Argentina el reclamo oficial es válido. "Veo sectores que no son competitivos, que lloran sin buscar la competitividad, hablan de que están tratando de mejorar, de invertir, pero se sientan y dicen no quiero que venga alguien y me compita", señaló.



En diálogo con radio La Red, Rattazzi también habló de la inflación. "Lentamente está bajando, pero como es una droga: cuando entra en un sistema para sacarla hay sufrimiento, entonces tenés que sacarla despacito, no podés sacarla de golpe porque crearías una recesión muy grave. Pero eso es lentamente lo que está haciendo el Gobierno, a mí me gustaría hacerlo más rápido, pero es muy difícil".



En esa línea, el dirigente automotriz celebró la última escalada del tipo de cambio. "Obviamente estoy más contento con el dólar a $ 20,50 que cuando quedó clavado en $ 15 o $ 16, pero venimos de un país desquiciado y hace falta un dólar alto para que se exporte más y se importe menos", aseguró. Para este año, el empresario anunció que Fiat exportará 10 veces más que en 2017. "Si Brasil nos ayuda un poquito", aclaró.



Rattazzi califico la gestión de Mauricio Macri como "equilibrado" y describió al mandatario como un "ordenador" del país. "No veo que sea un Gobierno para los ricos. Si se miran las encuestas se ve que a Macri lo critica la clase alta, pero sube en la media baja, que empieza a ver que hay un futuro, eso muestra que no gobierna para los ricos, yo lo veo equilibrado", expresó.



En contraposición a Cambiemos, el ítalo-argentino cuestionó al kirchnerismo. "Fue impresionante, se afanó muchísimo, si se miran los números, especialmente en la obra pública, fue tremendo... si ves hoy cuanto sale la obra pública en Argentina bajó en serio 30% o 40%. Las licitaciones ahora bajan porque si querés ganar tenés que hacer las cosas muy bien, antes no era así", opinó.



Asimismo, el vicepresidente 6° de la UIA alertó por mejorar los controles sobre las maniobras de fuga de divisas y operaciones offshore. "Si hay una cosa muy obvia, muy clara, como algunas situaciones de lavado que son un manual del lavado de dinero, eso hay que controlarlo", dijo, y agregó: "Hay cuatro sistemas de lavado muy simples: los cines, los hoteles, los teatros y los casinos. Si ahí hay lavado, hay que controlarlo. Si dicen que tienen el teatro lleno todas las noches y nadie vio a nadie, entonces hay que controlarlo".