Sánchez Sorondo: "Instalar el tema del aborto es jugar con fuego"

El titular de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, uno de los hombres cercanos al Papa Francisco, advirtió que "instalar el tema del aborto es jugar con fuego".



"Yo no me quiero meter en el tema del aborto porque ya hablaron los obispos, pero me parece que es jugar con fuego", sostuvo. Sobre la postura del Gobierno de poner el controversial tema a debate, opinó que "ellos ahora dicen que están en contra cuando fueron quienes lo pusieron. Hay problemas más serios... no puedo entender por qué lo pusieron a debate, no me parece una actitud políticamente prudente", amplió en declaraciones al programa Wake Up, que se emite en radio FM Delta 90.3.



Respecto a la postura de Francisco sobre el tema, aclaró que "no puedo decir lo que dijo el Papa porque no lo hablé con él, pero el aborto ha sido condenado por la iglesia y no solamente es una cuestión de fe, sino que es una cuestión de ciencia".



"Hoy se sabe que el código genético de una persona es el mismo desde que nace hasta que muere, entonces hay un razonamiento que es la misma persona como tal, es una cosa de lógica y de razón", agregó.



El religioso se mostró "preocupado" además de que "no está claro que Argentina quiera poner como prioridad el tema del cambio climático" cuando "tiene una posibilidad única, porque preside el G20".



"Se necesita tener claro dónde se va. Ya están saliendo artículos a nivel internacional que dicen que el presidente Macri nunca se ha comprometido en este tema. Que en el país donde surgió el Papa, quien escribió sobre el calentamiento global, no se tome como prioritario el tema del clima, me parece gravísimo", apuntó.



Por último dijo que Francisco está "muy bien" al cumplir su quinto año como Sumo Pontífice. "Algunos acaban de venir de verlo y lo encontraron en forma espléndida, está muy contento", concluyó.