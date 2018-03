Lifschitz reiteró que trabajará "para buscar un acuerdo" por la deuda de Nación

Informe de Joaquín Rodríguez Freire.-



El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se refirió a las negociaciones que la provincia lleva adelante con el gobierno nacional por el pago de la deuda por la retracción de fondos coparticipables para financiar a Anses y reiteró que "vamos a trabajar con la voluntad de buscar un acuerdo".



"Como toda negociación, recién comienza. Se inicia un proceso de ida y vuelta para lograr un acuerdo factible para el Gobierno y razonable para las expectativas de la provincia. Vamos a trabajar con la voluntad de buscar un acuerdo", afirmó durante la inauguración de la primera planta fotovoltaica de la provincia.



A dos semanas de la fecha límite que marcó el Pacto Fiscal, Nación tuvo este martes un primer acercamiento a Santa Fe para presentar una propuesta de pago por la deuda por la retracción de fondos coparticipables para financiar a Anses. La oferta de la Casa Rosada al gobernador Lifschitz, aún en esbozo y poco precisa, no contemplará efectivo y la cancelación del monto será con obras y bonos.



La deuda tiene fallo favorable de la Corte Suprema y fue una piedra para que el mandatario socialista rubricara el Pacto Fiscal, ya que el acuerdo firmado por los gobernadores conduce a la desestimación de las demandas al Estado nacional. Y Lifschitz estuvo a punto de bajarse de la mesa, hasta que se añadió una cláusula que contempla un acuerdo entre las partes, con vencimiento el 31 de marzo.



Respecto a la planta fotovoltaica, dijo que es "un primer paso que marca el camino de avanzar en las energías renovables". "Es una obra que llevo más de dos años, con tecnología nacional y local, esta primera planta va a volcar energía a la red y abastecerá a las empresas del parque industrial San Lorenzo. Creemos que es un primer paso que marca el camino para modificar la matriz energética y contribuir a la producción de energías limpias", razonó.



Con capacidad de abastecer de energía eléctrica al equivalente a unas 450 viviendas, Lifschitz declaró que "tenemos un programa para toda la provincia. Tener la energía cerca de los centros de consumo es el modelo más eficiente, porque al consumirse donde se produce se ahorra el transporte" y adelantó que la idea es replicarla en otras plantas similares, como otra cuya construcción se está iniciando en la ciudad de San Carlos Centro.



"Cada provincia debe encontrar su propio modelo competitivo, en la Patagonia es la energía eólica, en el noroeste es la solar. Acá debemos abastecer la demanda con plantas fotovoltaicas, de biogás y de biomasa, para aprovechar nuestro potencial energético", concluyó.



Lifschitz estuvo acompañado por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, quien aseguró que "las energías renovables son uno de los pilares" del Gobierno nacional.



El funcionario definió a la nueva planta como "una obra fundamental para la región". "La Argentina puede transformase en uno de los principales productores porque tenemos muchas ventajas, faltaba la decisión. Esta no es una idea nueva en la provincia, pero hasta ahora no contaba con una política macro que la transformara en realidad", agregó.