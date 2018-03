El FMI recomienda más disciplina fiscal a la Argentina

Christine Lagarde, titular del Fondo Monetario Internacional ya se encuentra en la Argentina, en lo que constituye su primera visita al país. Hoy a las 16.30 llevará a cabo su primera actividad pública en la conferencia que brindará junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone, invitados por la Universidad Di Tella.



Su llegada al país se da en el marco de participar de las reuniones de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 (el grupo de los veinte países más importantes del mundo) que tendrá lugar en Buenos Aires el lunes y el martes próximos.



En este marco en Washington se dieron a conocer dos documentos elaborados por el Fondo Monetario Internacional justamente para ser discutido en el marco de las reuniones del G20.



El documento titulado "Perspectivas mundiales y desafíos políticos" sostiene que "el crecimiento global ha seguido fortaleciéndose" pero "el impulso positivo esperado para 2018 y 2019 finalmente se ralentizará, lo que implica una perspectiva desafiante a mediano plazo para muchos países". En tanto que para el caso particular de la Argentina, el organismo propone avanzar en la consolidación fiscal.



De acuerdo con los números del FMI, el mundo crecería 3,9%, tanto el año en curso como el próximo, impulsado particularmente por los países emergentes y en desarrollo que se expandirían a razón de 4,9% en 2018 y 5% en 2019.



Las previsiones para la Argentina son positivas, aunque inferiores a las estimaciones del gobierno de Mauricio Macri. El Fondo estima que la economía argentina se expandirá 2,5% en el año en curso (en el gobierno antes de la sequía esperaban un aumento de 3,5% y ahora los nuevos cálculos hablan de 3%). El FMI proyecta un mejor desempeño para el año próximo con una expansión del PBI argentino de 2,8%.



El organismo multilateral considera que el crecimiento mundial se aceleró en la segunda mitad de 2017, impulsado por la inversión y el comercio. Y entiende que "a pesar de la reciente turbulencia del mercado de acciones, las condiciones financieras siguen siendo favorables".



Si bien el crecimiento a corto plazo podría sorprender nuevamente al alza, el Fondo advierte que "los riesgos a la baja se están acumulando". Al respecto indica la reciente volatilidad de los mercados que "ilustra las preocupaciones de estabilidad financiera derivadas de los elevados riesgos de mercado y liquidez, debilitamiento de la calidad crediticia y alto apalancamiento corporativo".



Entre los riesgos señala que las condiciones financieras de Estados Unidos podrían endurecerse más rápido de lo esperado, circunstancia que afectaría el flujo de fondos hacia los mercados emergentes.



"La coyuntura actual ofrece una ventana de oportunidad para impulsar políticas y reformas que protejan los avances alcanzados y potencien el crecimiento a mediano plazo en beneficio de todos", enfatiza el documento del Fondo.



Entre las medidas precautorias, el FMI hace específica referencia al manejo de las cuentas públicas. "En la mayoría de los países, la política fiscal debería volver a centrarse en los objetivos a mediano plazo y aprovechar el mayor crecimiento para construir reservas", precisa. Más aún, considera que existe "una oportunidad para avanzar con las medidas de consolidación planificadas, especialmente donde los niveles de deuda soberana son altos o las posiciones fiscales son vulnerables (por ejemplo, Argentina, Brasil, Italia, Rusia)".



En tanto la publicación del blog titulada "Acciones de política para mantener el crecimiento y protegerse de los riesgos", el organismo sugiere tener en cuenta cinco acciones que deben tener en cuenta los países para prevenir los riesgos a saber: Mantenerse alejado del proteccionismo; protegerse contra riesgos financieros; intensificar las reformas económicas; fomentar un crecimiento más inclusivo y fortalecer la cooperación internacional.



Visita



Lagarde estará varios días en la Argentina y se reunirá con el presidente Macri este viernes y también se entrevistara con otras autoridades del gobierno argentino, como el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, representantes del sector privado y del mundo académico.



Cabe señalar que la última visita de un titular del FMI fue en 2010 en ocasión de la asunción de Cristina Kirchner a la presidencia. En esa oportunidad vino Dominique Strauss Kahn, un funcionario que terminó preso por escándalos sexuales. El vínculo en ese entonces con Strauss Kahn y el gobierno de los Kirchner no era malo, si bien Argentina no tenía compromisos algunos con el organismo porque ya había cancelado al contado su deuda, Strauss Kahn supo tener el respaldo del gobierno para su postulación al frente del Fondo.



Lagarde visita la Argentina acompañada por el Primer Subdirector Gerente del Fondo Monetario, David Lipton.



Algunos analistas especulan que el gobierno podría evaluar el tomar deuda del organismo ya que sus tasas y condiciones son más convenientes, sin embargo, a nivel oficial se descarta esta posibilidad.