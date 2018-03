Frigerio: "No nos metemos en cuestiones partidarias de la oposición"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, negó esta tarde que el Gobierno haya presionado a los gobernadores para que no participen de un encuentro de sectores de la oposición y recalcó que el Gobierno está "enfocado en resolverle los problemas a la gente y no en cuestiones partidarias".



"Negamos absolutamente las versiones sobre aprietes o presiones a los gobernadores para que no asistan a la cumbre. Eso sería subestimarlos y no entender la relación que hay entre el Presidente y los gobernadores", remarcó Frigerio en declaraciones a Radio Mitre.



En ese marco, aseguró que se trata de "falsas acusaciones del kirchnerismo" que, según dijo, "en sus 12 años de gobierno ninguneó a los gobernadores a través del látigo y la chequera".



"Nosotros en estos dos años hemos podido alcanzar importantes acuerdos fiscales y tributarios fruto del diálogo y el consenso, aún en las diferencias. Hablamos permanentemente con todos los mandatarios provinciales y lo hacemos porque tenemos que gobernar. Ellos son las provincias y nosotros la Nación", remarcó el ministro.



Y agregó: "Nosotros estamos enfocados en resolverle los problemas a la gente. No tenemos tiempo ni ganas de meternos en cuestiones partidarias de la oposición".



Por último, opinó: "La cumbre del PJ en San Luis es una foto del pasado, es una imagen a la que los argentinos no quieren volver. Son los responsables de haber llevado al país a una crisis social y económica muy profunda. Estuvimos muy cerca de ser Venezuela".