El CEO de Twitter afirmó que el bitcoin será la "única moneda del mundo" en 10 años

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, consideró que el bitcoin se convertirá en la "única moneda del mundo" dentro de 10 años, aunque agregó que esa transición "podría darse más rápido".



"El mundo básicamente tendrá una moneda única, Internet tendrá una moneda única. Personalmente creó que será el bitcoin", sostuvo Dorsey, según informó la publicación especializada The Verge.



El empresario declaró que esa transición sucederá "probablemente en 10 años", aunque afirmó que incluso "podría darse más rápido".



El interés de Dorsey por la criptomoneda más popular del mundo no sorprende al tener en cuenta sus negocios. Además de conducir Twitter, se desempeña como CEO de la compañía estadounidense de pagos móviles Square.



La misma agregó recientemente la opción de comprar y vender bitcoins directamente desde su app Square Cash, y también lanzó una historia infantil ilustrada donde se promocionaban "los beneficios de la moneda digital", mencionó The Verge.