La Cámara Federal de Casación resolverá si Cristina es sometida a un "megajuicio"

La C ámara Federal de Casación resolverá si unifica en un sólo juicio las causas por la "ruta del dinero K" en la que está preso el empresario Lázaro Báez y la del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, que tiene procesada por asociación ilícita a la ex presidenta Cristina de Kirchner.



La decisión será de los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, de la sala IV del máximo tribunal penal del país, en base a un planteo del Tribunal Oral Federal 2 que había sido sorteado para juzgar a la ex presidenta y otros acusados en la llamada causa "Vialidad", según la resolución a la que accedió la agencia Télam.



Este Tribunal había enviado la causa por "conexidad" a sus pares del Tribunal Oral Federal 4, que tiene a cargo la llamada "ruta del dinero K".



Pero la acumulación de las dos causas en un futuro "megajuicio" fue rechazada por el TOF 4, con lo cual ahora la decisión final será de la Cámara de Casación.



Los jueces Jorge Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, del TOF 2, enviaron ya el incidente con este conflicto a la sala IV de Casación.



Los jueces de Casación Borinsky, Hornos y Gemignani ya intervinieron en otros planteos tanto de la causa de la "ruta del dinero K" por lavado de activos como la de la obra pública direccionada a favor de Báez en Santa Cruz.



"Han reiterado en diversos pronunciamientos la necesidad de una investigación concentrada, con un análisis integrado y global de la operatoria delictiva presuntamente desarrollada por los imputados", recordó ahora el Tribunal Oral Federal 2 en su resolución.



Además, se recordó que Casación ya sostuvo que la "unidad de investigación es necesaria para una mejor administración de Justicia".



En la investigación de la llamada "ruta del dinero K", que estuvo a cargo del juez federal Sebastián Casanello, está procesado por "lavado de activos" y detenido el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros acusados como el financista Leonardo Fariña y el ex dueño de la financiera SGI, Federico Elaskar.



En lo referido a la obra pública en Santa Cruz, el juez federal Juián Ercolini procesó a la expresidenta, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros, por el direccionamiento de las adjudicaciones de obra pública en la provincia al grupo empresario del también acusado Lázaro Báez, "Austral Construcciones".