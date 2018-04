Horas antes de ir a otra ronda paritaria, docentes ratifican paro en Provincia

Horas antes de participar de otra reunión paritaria, los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires ratificaron el paro por 24 horas previsto para este jueves en reclamo de una oferta salarial que "rompa" el techo del 15% impuesto por el Gobierno nacional.



"Hay un paro anunciado con movilización a la ciudad de La Plata", confirmó María Laura Torres, secretaria gremial de Suteba, el sindicato con mayor representación en el distrito bonaerense.



El titular del sindicato, Roberto Baradel, pidió una propuesta superadora. "Ojalá me equivoque, pero no creo que el gobierno vaya a hacer una propuesta diferente. Tienen que parar el ajuste en la provincia de Buenos Aires y hacernos una propuesta que no implique perder poder adquisitivo", dijo este miércoles.



En la última paritaria, el gobierno de María Eugenia Vidal propuso un aumento salarial que incluía $ 3.000 anuales por capacitación y un adelanto de entre $ 1.800 y $ 4.500 en marzo, a cuenta. Allí, los ministros de Vidal ofertaron primero mantener el aumento del 15% en tres tramos: 5% en enero, 5% en mayo y 5% en septiembre; y un reconocimiento por presentismo de $ 6.000 que se pagarán bimestralmente.



Según esa primera propuesta, si el docente no falta, recibirá $ 1.000 en el bimestre; si falta un día, cobrará $ 750; dos días, $ 500, y si falta más no percibe ese plus. A ello, el gobierno bonaerense sumó en la reunión una gratificación de $ 3.000 para el maestro que realice una capacitación generada por la Dirección de Escuelas, fuera del horario de trabajo, de 148 horas anuales, pero los sindicalistas la rechazaron.



"Cada vez que nos sentamos existe la misma propuesta, demuestran que plata hay pero que no la quieren invertir en salarios. Queremos que la mesa de negociación se convierta en un dialogo, porque lo que planteamos no es escuchado", señaló Torres a radio Cooperativa. "La gobernadora se llenaba la boca diciendo que el debate era con los alumnos en las aulas, pero no nos convocaron ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero", sentenció la dirigente gremial.



"Hoy vamos a la mesa de negociación, tenemos más certezas de lo que estamos pidiendo. Es un aumento superior al 22%", subrayó.



Miguel Díaz, titular de Udocba, dijo que asistirán a la reunión sin expectativas. "Las propuestas que hace el Gobierno son todas idénticas", dijo, y fustigó al Ejecutivo por convocarlos "un día antes del paro para provocar y poder victimizarse frente a la sociedad".



"Quieren decir que somos desestabilizadores cuando, en realidad, somos trabajadores que tenemos un contrato con el Estado y queremos una mejora salarial, nada más", subrayó y agregó que "estamos negociando desde el 15 de febrero y nada avanza porque la posición del gobierno es acatar el pacto fiscal nacional, pese a que tiene más dinero y recauda más".



En la últimas horas, la FEB y Suteba presentaron ante el Tribunal de Trabajo N° 4 de La Plata una medida cautelar para que el gobierno de Vidal se abstenga de descontar los dos días de paro que hicieron los maestros al inicio del ciclo escolar, el 5 y 6 de marzo pasados. También incluye el pedido para que las autoridades bonaerenses no puedan realizar ningún otro descuento, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es la paritaria salarial docente.



"La planilla con las asistencias se entrega al Estado a fin de cada mes y los descuentos estaban hechos 15 días antes, por eso es ilegal y persecutoria la medida", justificó Torres, y agregó: "Le descontaron salario a gente que no pudo ir por embarazo o enfermedad".



El paro en Provincia será la antesala de la huelga en la Ciudad. Este martes, gremios y organizaciones sociales porteñas anunciaron una jornada de protesta para el viernes próximo, que incluirá un paro docente de 24 horas, una medida de fuerza de los metrodelegados y 40 cortes de calles en toda la ciudad, en rechazo de lo que denunciaron como el "ajuste" del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que todavía se encuentra de gira por países nórdicos .



• Justicia completa



En paralelo a la lucha salarial bonaerense, los maestros de Ctera, Suteba y UTE organizaron para este miércoles una movilización contra el cierre de los institutos superiores, para exigir el llamado a la paritaria nacional docente y para reclamar "justicia completa" por Carlos Fuentealba, el maestro asesinado durante un piquete en Neuquén en 2007.



"El policía que le disparó sigue en libertad y (el exgobernador Jorge) Sobisch pasó desapercibido", se quejó Torres. Ademys y los sindicalistas de la lista Multicolor de Suteba marcharán a la casa de Neuquén.



"Hace 11 años que nos falta un maestro. Por eso hoy hacemos una Jornada Nacional de protesta. Queremos justicia completa para Carlos Fuentealba, que se juzgue a los que dieron las órdenes como al exgobernador Sobisch", planteó Roberto Baradel en conferencia de prensa, junto a Eduardo López, de UTE.