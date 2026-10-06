El embajador de EEUU pidió al Senado aprobar el tratado de patentes y anunció una oficina de la FDA en Buenos Aires para 2027

Durante un foro de salud de AmCham, destacó que la incorporación al PCT y el resguardo de los datos regulatorios serían claves para atraer inversiones por hasta u$s8.000 millones en los próximos seis años.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , pidió que el país complete su adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes ( PCT ) y sostuvo que esa decisión podría estar vinculada con inversiones por unos u$s8.000 millones durante los próximos seis años. El funcionario también anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA ) abrirá una oficina en Buenos Aires antes de que termine 2027 .

Lamelas realizó ambos anuncios durante el AmCham Forum Health 2026 , un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. Allí habló sobre la relación bilateral y planteó una serie de medidas vinculadas con la actividad farmacéutica, las inversiones y la cooperación sanitaria.

El pedido para que avance el PCT tiene un punto pendiente en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó la adhesión el 27 de agosto, con 147 votos a favor y 93 en contra , pero incorporó una reserva sobre el artículo 64 del acuerdo, relacionado con el examen preliminar internacional. Por ese motivo, el proyecto regresó al Senado y todavía debe ser tratado por la Cámara alta.

Según explicó Lamelas, empresarios estadounidenses calculan que la incorporación plena de la Argentina al sistema internacional de patentes podría generar inversiones por u$s8.000 millones en seis años . El tratado permite presentar una única solicitud internacional de patente para buscar protección en distintos países.

El embajador reclamó mayores garantías para los datos regulatorios utilizados para demostrar la seguridad y eficacia de los medicamentos . En ese sentido, destacó algunos cambios que se realizaron este año en materia de propiedad intelectual y regulación sanitaria.

Lamelas destacó cambios en patentes y regulación de medicamentos y pidió avanzar con el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Entre ellos mencionó las modificaciones que eliminaron restricciones para el patentamiento de determinados medicamentos y una resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que dejó sin efecto criterios que limitaban las patentes en el área de biotecnología. También valoró el trabajo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para facilitar el reconocimiento de productos médicos aprobados por la FDA.

Durante su exposición, Lamelas defendió la importancia de contar con un sistema que incentive a científicos y empresas a desarrollar nuevos tratamientos. “Entonces, yo quiero que Argentina pueda tener esa oportunidad de desarrollar una medicina nueva, de tener una patente; de que un científico aquí, un médico aquí pueda tener esa oportunidad de hacer eso y ofrecérselo a los pacientes”, afirmó.

El funcionario además se refirió al acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos firmado en febrero. Planteó que es necesario avanzar con su aprobación e implementación definitiva: “Ya pasaron ocho meses y esperamos dar el próximo paso. Queremos verlo plenamente aprobado e implementado”.

FDA abrirá una oficina en Buenos Aires en 2027

En materia sanitaria, Lamelas anunció además tres líneas de trabajo entre ambos países. Una estará orientada a la detección temprana de amenazas para la salud junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Otra buscará facilitar la incorporación de tecnología para diagnóstico en hospitales argentinos.

La tercera medida será la instalación de una representación de la FDA en Buenos Aires. De acuerdo con el anuncio del embajador, será la primera oficina de la agencia estadounidense en el país y comenzará a funcionar antes de finalizar 2027. El proyecto ya había sido analizado en marzo, cuando autoridades del Ministerio de Salud y de la ANMAT recibieron a representantes de la FDA para trabajar en la coordinación de criterios científicos y regulatorios.

Lamelas cerró su presentación con un mensaje sobre el potencial de la investigación científica argentina. “La próxima respuesta, el próximo tratamiento que espera un paciente también puede nacer acá en la Argentina”, afirmó.