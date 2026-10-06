LIV Golf consigue su mecenas: BC Partners aportará u$s300 millones para salvar el circuito

La operación llega tras la salida del fondo soberano saudí PIF, que inyectó u$s5.000 millones desde el lanzamiento del circuito. El nuevo esquema prevé que los golfistas tengan participación en la propiedad y en las decisiones de la competición.

LIV Golf capta financiación para impulsar su reestructuración. El fondo BC Partners anunció una inversión inicial en el circuito de golf como parte de un plan de u$s300 millones para relanzar el circuito en 2027.

LIV Golf avanza en una profunda transformación de su modelo financiero con el respaldo de BC Partners Credit , que comprometió una financiación de hasta u$s 300 millones para acompañar la reorganización del circuito y su relanzamiento previsto para 2027.

La operación marca un punto de inflexión para la competición impulsada originalmente por capital saudí. El proyecto LIV 2.0 contempla una nueva estructura de propiedad en la que los jugadores tendrán una participación mayoritaria tanto en la liga como en los equipos, además de voz en el diseño de la competición.

El acuerdo con BC Partners está sujeto a la aprobación judicial. La audiencia está prevista para el 14 de octubre , mientras que las negociaciones con los jugadores permanecerán abiertas hasta el 25 de octubre .

El movimiento financiero se produce después de que LIV Golf iniciara un proceso de reorganización financiera ante un tribunal de Estados Unidos , con deudas declaradas de entre u$s 500 millones y u$s1.000 millones.

Entre los acreedores aparecen algunas de las principales figuras del circuito, como Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson y Cameron Smith . Rahm figura entre los principales acreedores, con una reclamación de aproximadamente u$s 7,4 millones.

El futuro de varias de las estrellas del circuito todavía está abierto. Rahm y DeChambeau continúan vinculados contractualmente a LIV, pero aún no han confirmado su permanencia en el nuevo proyecto. El español señaló que deberá esperar a que avance el proceso legal antes de definir su participación en LIV 2.0.

BC Partners Credit, la división de crédito de BC Partners, anunció una inversión inicial comprometida en LIV Golf, mientras la liga de golf reestructura su negocio. Liv Golf

El cambio de modelo también refleja el repliegue del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), que decidió dejar de financiar el proyecto después de la temporada de 2026. Durante los últimos cinco años, el fondo soberano había aportado alrededor de u$s5.000 millones para sostener la expansión de LIV Golf.

El PIF seguirá proporcionando apoyo durante la transición mediante un préstamo de financiación debtor-in-possession (DIP) de casi u$s50 millones, destinado a garantizar la continuidad de las operaciones mientras avanza la reorganización.

Para BC Partners, el formato de LIV representa una oportunidad para construir un activo deportivo con una estructura de propiedad diferente. El fondo considera que la participación directa de los jugadores puede alinear los intereses de los deportistas, los equipos y la liga y contribuir a generar un modelo sostenible a largo plazo.

“Otorgar a los jugadores una participación real y activa en la liga y los equipos es una oportunidad única en el golf profesional y alinea a todos en torno al éxito a largo plazo del producto”, señaló Ted Goldthorpe, socio y responsable de BC Partners Credit.

El ejecutivo aseguró que el objetivo de la operación es permitir que LIV Golf complete su proceso de reestructuración sobre una base financiera sólida y llegue a 2027 con un nuevo impulso.

Scott O'Neil, consejero delegado de LIV Golf, calificó el acuerdo como un paso relevante hacia una liga global “propiedad de los jugadores y centrada en los equipos”.

El plan para 2027 contempla además una expansión geográfica con torneos en Estados Unidos, México, Inglaterra, Sudáfrica, Australia y Hong Kong.

La operación de BC Partners supone, en definitiva, un intento de convertir el modelo de LIV Golf en un negocio menos dependiente del capital saudí. Tras haber movilizado unos u$s5.000 millones de dólares desde su creación, el circuito busca ahora una nueva estructura de propiedad, una base financiera más sostenible y una relación más directa entre los jugadores y el valor económico de la competición.

Los u$s300 millones comprometidos por BC Partners serán el primer gran respaldo financiero del nuevo LIV 2.0, pero la consolidación del proyecto dependerá de la aprobación judicial, de los acuerdos con los jugadores y de la capacidad del circuito para transformar su modelo deportivo en un negocio sostenible a partir de 2027.