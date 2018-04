Vidal se enfoca en plan de obras de Provincia y evita hablar de su reelección

La gobernadora bonaerense señaló que "no es tiempo de hablar de candidaturas ni de las elecciones de 2019". En un alto en el "retiro espiritual" de su Gabinete, la mandataria ya puso al Presidente como cara visible de Cambiemos para los comicios.

De cara a las elecciones del año próximo, María Eugenia Vidal, sigue jugando a las escondidas y elude pronunciarse respecto a una posible reelección como gobernadora de la Provincia de Buenos. "No es tiempo de hablar de candidaturas ni de las elecciones de 2019", lanzó la mandataria bonaerense sobre su permanencia en La Plata.



Durante una conferencia de prensa en medio del "retiro espiritual" de su Gabinete en Chapadmalal, Vidal puso al frente del "proyecto" de Cambiemos al propio Mauricio Macri: "La candidatura más importante está decidida, que es la de nuestro Presidente, y definida su candidatura todas las demás pueden esperar".



En sintonía con Vidal, el Jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, comentó que "estuvimos trabajando mucho y hay mucho para hacer todavía todo este año" al asegurar que "no está nuestra energía puesta en candidaturas sino en la de hacer cosas".



Desde el Ejecutivo bonaerense precisaron que la exposición central estuvo a cargo del propio Salvai, quien realizó "un repaso muy detallado y preciso de los ejes de gestión". Allí fue escuchado, entre otros, por la gobernadora y el vicegobernador, Daniel Salvador.



De acuerdo con lo consignado por voceros, Salvai "puso el acento en el plan de inversión social con cifras y datos concretos de las políticas públicas que se llevan adelante, se centralizó en el tema de la lucha contra las mafias y expuso sobre los avances en el desarrollo de las obras en marcha y hasta 2019".



En ese marco, hubo un apartado en el trabajo donde se analizaron las políticas de lucha contra el narcotráfico en territorio bonaerense. "En especial, mostró los avances en rutas, obras de infraestructura como las que se llevan adelante para enfrentar las históricas inundaciones y el plan en hospitales, en particular repasó las guardias que ya están finalizadas", contaron las fuentes.



El encuentro empezó este jueves con un asado que se extendió hasta la medianoche y la actividad arrancó este viernes bien temprano, a las 8 de la mañana. Las fuentes precisaron que los funcionarios provinciales "seguirán trabajando", en tanto confirmaron la presencia del asesor político ecuatoriano Jaime Durán Barba en la jornada de este sábado.



El "retiro espiritual" es una costumbre que el macrismo tiene desde la gestión en la Jefatura de Gobierno porteña del ahora presidente Mauricio Macri, y se trata de una modalidad utilizada periódicamente, tanto a nivel nacional como provincial.