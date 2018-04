Guiño del Gobierno para ultimar detalles del acuerdo entre Carrefour y el Sindicato de Comercio

A pocos días del vencimiento del primer plazo de vigencia del Proceso Preventivo de Crisis (PPC) abierto a pedido de Carrefour, el Gobierno nacional dio un guiño para ultimar los detalles del acuerdo con el gremio de mercantiles. "Estamos en 99% de avance", dijo un testigo directo de las negociaciones iniciadas la primera semana de abril.



El PPC es un mecanismo de negociación reglado por el Capítulo 6 de la ley 24.013 (Ley de Empleo) para compañías en crisis que prevén despidos por causas de fuerza mayor. Se aplica, entre otros caso, en empresas de más de 1.000 trabajadores que pretende desvincular a más del 5% de su plantilla. Carrefour hoy posee 18.000 activos frente a los 20.600 empleados que declaró en diciembre de 2015. Tras la apertura, notificación y llamado a la primera audiencia, el Procedimiento prevé un período de diez días para alcanzar una solución. La firma debe justificar el pedido con información certera y el Ministerio puede solicitar documentación complementaria.



Los franceses solicitaron el PPC el jueves 5 y a las 48 horas el Ministerio de Trabajo notificó al sindicato. El lunes 9 los abogados de ambas partes se reunieron por primera vez en la cartera laboral. El martes se llegó a un principio de acuerdo extraoficial, luego que Armando Cavalieri se entrevistó personalmente con el nuevo CEO de la cadena de supermercados, el francés Rami Baitiéh. Durante esa semana se mantuvieron varios encuentros y contactos telefónicos reservados. La reunión formal prevista entre negociadores técnicos y funcionarios para el viernes 13 se pasó al lunes 16, pero cuando surgieron "diferencias" en lo arreglado, el propio Cavalieri decidió ir a visitar a Triaca para destrabar el conflicto. Si se cuenta desde la primera audiencia, el próximo jueves vencería el plazo para sellar el pacto.



El resultado del mano a mano entre el ministro y el titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) fue "positivo", aseguran las fuentes consultadas por este medio. Según pudo averiguar ámbito.com, Cavalieri se negó a aceptar la eliminación del extrasalarial de hasta 20% por encima del aumento paritario anual que perciben miles de empleados de Carrefour y convenció a Triaca que el Gobierno nacional los pase a "no remunerativos". Este beneficio lo perciben los trabajadores de mayor antigüedad, que se incorporaron, por ejemplo, tras la adquisición de la cadena de súper Norte. Mientras el ministro estuvo de viaje en el exterior, los funcionarios que lo reemplazaron no avalaron esta medida, pero a su regreso Triaca accedió. Los empresarios ya admitieron en Trabajo que este punto sería un gran alivio a los números rojos que dicen que tienen.



El principio de acuerdo también incluirá el ofrecimiento de retiros voluntarios al 150% para los trabajadores de mayor trayectoria, el cierre de locales no propios a medida que venzan los contratos de alquiler, la reconversión de algunos hipermercados en mayoristas, el impulso a la producción de productos propios de la cadena y cambios en los cargos jerárquicos de la compañía.



En la previa a la apertura del PPC las nuevas autoridades de la cadena azul y roja estuvieron en la Casa Rosada durante la presentación de la Mesa de Comercio, con Mauricio Macri a la cabeza. Por la agencia oficial Télam trascendió que le hablaron al Presidente sobre la necesidad de eliminar "aspectos burocráticos" relacionados con el transporte de productos (ver nota Amazon, posible comprador de activos que deja Carrefour) y manifestaron sus quejas por el incremento de Ingresos Brutos en algunas provincias. Ámbito.com supo que también le reprocharon al mandatario el fuerte impacto en los costos de las suba de tarifas de luz y gas. Los franceses no fueron los únicos y el Gobierno tomó nota de ese malestar.