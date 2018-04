En Tucumán, Macri encabezó acto por la primera exportación de limones a EEUU en 17 años

El presidente Mauricio Macri encabezó en Tucumán el acto simbólico previo a la partida del primer camión exportador de limones hacia EEUU desde 2001 y, en alusión a las tarifas, aseguró que no es un mago ni un estafador.



El jefe del Estado aprovechó así la ocasión para hacer una obvia alusión al tema de la suba de las tarifas públicas, luego de que al mediodía fracasara una sesión especial en Diputados, promovida por la oposición, para debatir un proyecto para frenar los aumentos.



"No soy mago, me encantaría pero no me sale, porque la verdad es que tengo admiración por los magos, pero no me sale eso. Y tampoco soy estafador. Me he comprometido a decirles siempre la verdad, y nada que a uno le prometan que viene de regalo puede ser verdad. Todo lo que vale se construye con el esfuerzo personal, ese esfuerzo que te gratifica, que te levanta la autoestima", enfatizó el Presidente.



Inmediatamente antes, había señalado que "avanza la generación de energía porque sin energía nada de todo esto funciona", y agregó: "Energía que tenemos que cuidar, que tenemos que valorar".



Macri afirmó también que "apostamos a la capacidad argentina y a las economías regionales, que son una fortaleza que tenemos y la hemos potenciado", y aseveró que "todo tiene que funcionar mejor porque cada vez habrá más argentinos con trabajo de calidad, que es lo que todos queremos".



Macri, quien visitó Tucumán por octava vez desde que asumió en diciembre de 2015, participó junto al gobernador Juan Manzur, en el departamento de Cruz Alta, del acto que precedió a la salida del primer camión de limones hacia Estados Unidos en 17 años, que lleva 30 toneladas de ese producto de la empresa Argenti Lemon.



El año pasado Macri se reunió con el presidente de EEUU, Donald Trump, para eliminar la prohibición, y luego de algunos meses de negociaciones, finalmente se destrabó la imposición norteamericana.



Hoy "es un día muy importante para la enorme familia que mueve este sector de la economía", sostuvo Macri, que antes del acto se reunió con la Mesa Citrícola, con la meta de expandir las exportaciones a países como "India, Corea, Japón o Canadá", según indicó el Presidente en el acto.



Además, elogió las obras que se realizan en el Plan Belgrano, que "lleva infraestructura", porque "también hablábamos (en la Mesa Citrícola) de que es difícil que se pueda llegar a todas partes si Tucumán no está bien conectado al mundo".



Al finalizar el discurso, Macri ordenó la partida del primer camión que trasladará un contenedor refrigerado con 30 toneladas de limones tucumanos para ser enviados mañana desde el Puerto de Rosario.



Durante el acto, el gobernador agradeció al jede de Estado las negociaciones para reabrir las exportaciones al mercado norteamericano, y agregó: "Fui testigo de sus gestiones".



"Hoy es un día histórico, porque marca un antes y un después para las economías regionales", indicó el mandatario tucumano, y resaltó que "las 50.000 personas que trabajan del limón renuevan sus esperanzas de un futuro mejor".



Con este envío se pone fin la veda a los limones argentinos en Estados Unidos impuesta en 2001, cuando un fallo judicial hizo lugar a un reclamo de citricultores de California que denunciaron que la fruta argentina estaba afectada por una enfermedad llamada cancrocis.



El secretario de Agroindustria de la Nación, Guillermo Bernaudo, indicó que el primer año de exportación de limones a Estados Unidos generará ingresos estimados en 50 millones de dólares, suba que "irá creciendo en el futuro", y destacó que "es necesario tener más mercados internacionales para que la producción argentina pueda crecer".



Tras participar del acto previo a la partida del camión exportador de limones hacia Estados Unidos, Bernaudo destacó que "este tipo de acuerdo es el fruto de un largo trabajo y forma parte de un proceso comercial y apertura de mercados que se abren en el mundo".



También señaló que "hay 400 productos de economías regionales que han tenido una baja de aranceles para ingresar a Estados Unidos y China", y aventuró que "lo mismo sucederá en Europa"



El funcionario contó que durante una reunión que mantuvieron los funcionarios nacionales con productores locales se acordó que el ministerio de Agroindustria "garantizará el presupuesto necesario para instalar la barrera saninaria que permita controlar el HBL", la bacteria que afecta a los citrus y que logró ser eliminada de la región.



"La próxima semana nos ponemos a trabajar con los representantes de la Asociación Citrícola del NOA (Acnoa) para elaborar el presupuesto y empezar a llamar a licitación para la compra de los materiales necesarios", concluyó.