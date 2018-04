Gobierno no da marcha atrás con suba de tarifas y habilita pago de facturas en cuotas

Los incrementos de la tarifa del gas y otros servicios públicos se mantendrán sin cambios, aunque se habilitará la posibilidad de pagar en cuotas las facturas de los meses de mayor consumo en los de menos. Tras una cumbre de los socios de Cambiemos, el Gobierno decidió no dar marcha atrás pese a los reclamos de la oposición, sectores industriales y el "ruidazo" que se llevó a cabo en varios puntos de la Capital y el conurbano.



En definitiva, el Ejecutivo decidió que se podrá posponer el pago de las facturas de gas de entre mayo y agosto -los meses de mayor consumo debido al clima- que se podrán abonar en tres cuotas bimestrales durante los meses estivales.



El mecanismo incluiría que el pago prorrateado sea con interés, según deslizó el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, uno de los encargados del anuncio junto al radical Mario Negri. Los detalles serán aportados próximamente por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Según Massot los intereses serán "por debajo de los del mercado".



Además, quedó ratificada la tarifa social del gas, aunque informaron que "se impulsará una campaña de concientización de ahorro en consumo y se convocará de forma urgente al Consejo Federal Energético".



Tras descartar una marcha atrás con la suba de tarifas, Massot afirmó que "los aumentos son inevitables".



El Gobierno convocó hoy a los jefes parlamentarios de Cambiemos a una reunión en la Casa Rosada, para tratar la suba de las tarifas, luego de la caída de la sesión en Diputados donde estaba previsto que se debatan los aumentos.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezó el encuentro, del que no participó Elisa Carrió, promotora de la reunión tras la fracasada sesión en Diputados que impulsaba la oposición, y en la que el kirchnerismo buscaba frenar los aumentos tarifarios y retrotraerlos a diciembre pasado.



Los cambios van en línea con la propuesta que presentó el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo. La iniciativa plantea que "el Gobierno nacional viene aumentando progresivamente el precio del gas natural, con el objetivo de que el precio del mismo refleje el costo promedio del sistema, que, de acuerdo a los informes del Ministerio de Energía y Minería (MINEM) está proyectado para el 2018 en u$s 5,21 MBTU".



En ese sentido, Cornejo, que hoy se reunió con el presidente Mauricio Macri, elaboró un documento que explica que "el último ajuste aplicado en abril de este año, llevó el precio de u$s 4,16 MBTU a u$s 4,69 el MBTU y con casos de u$s 6 MBTU".



Por eso, Cornejo propuso una iniciativa "con el objetivo de no introducir tensiones que puede llegar a resultar críticas e inclusive puedan provocar el resultado inverso en las cuentas fiscales, a consecuencia de una pérdida de actividad económica".



"Hicimos una propuesta desde la UCR consensuada en Cambiemos, y de las 3 propuestas que hicimos dos fueron aceptadas: el aplanamiento de las tarifas durante el año y postergar los cambios en lo que hace a la tarifa social", dijo Cornejo en la vereda de Balcarce 50.



El último aumento de la tarifa del gas se comenzó a aplicar desde el pasado 1 de abril con una suba del 40% promedio para los usuarios residenciales. Y llegó a solo cuatro meses de uno anterior de 58%. Según algunos especialistas, desde que asumió como ministro de Aranguren, los aumentos acumulados para este servicio llegan a casi el 1.000%.