Olmedo se defendió y criticó a la oposición: "Tienen que probar trabajando, no haciendo circo"

El diputado nacional Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos) negó cualquier responsabilidad por la falta de quórum ayer en la sesión para discutir las tarifas en la Cámara de Diputados, al señalar que "faltaron 12" de los propios legisladores que habían convocado al debate, y consideró que la oposición "tiene que probar trabajando, no haciendo circo".



"Tienen que probar trabajando, no haciendo circo, dejar de robar, no haciendo show", sostuvo Olmedo, en entrevistas con diferentes radios.



"Yo fui el gran presente, no el gran ausente", se defendió el diputado salteño al dar su versión de lo ocurrido ayer en Diputados, cuando fracasó -por falta de quórum- la sesión especial que habían convocado el Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda, Movimiento Evita y Libres del Sur, junto con el Frente Renovador y a la que se sumaron otros bloques.



Olmedo cuestionó "por qué no fue Moyano (Facundo, Frente Renovador), por qué no fue Roberti (Alberto, PJ) y los diputados del Frente para la Victoria" y remarcó que en su opinión "no fueron a propósito porque era un gran circo", en referencia a la sesión. "Los que pidieron la sesión especial, más del 10% no fue a trabajar", concluyó su queja.



En su relato, Olmedo explicó: "Quisieron echarme la culpa porque hice cumplir los horarios" al detallar que llegó al recinto a la hora de la convocatoria (11), y que como el límite de espera era hasta las 11:30, pidió la palabra a las 11.45.



"Dije: esto hasta acá llega. Le empecé a hablar al presidente de la Nación (Mauricio Macri) pidiendo que cambie el rumbo económico y me apagaron el micrófono", afirmó. Además le pidió al Jefe de Estado que "recapacite y cambie las tarifas, sobre todo en el interior del país", históricamente más altas de las de Buenos Aires.



Consultado sobre un supuesto pedido del diputado Pedro Pretto (PRO) para abandonar la sesión y así impedir el quórum, Olmedo respondió: "Pretto no me fue a presionar, a mí no me presiona nadie y no sé qué me quiso decir porque yo le dije correte que estoy pidiendo la palabra".



Sobre los motivos por los que se levantó de su banca, el legislador explicó que desde su punto de vista, "cuando el presidente (Emilio Monzó) dice 'la sesión está en minoría', significa que ya terminó".